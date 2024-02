“Mare Fuori 4”: trama, cast e personaggi

Su RaiPlay dal 1 febbraio e dal 14 febbraio in onda su Rai2 tornano i protagonisti di "Mare Fuori" con la quarta stagione "Mare Fuori" Credit: © Sabrina Cirillo Carola Piluso







Si puo' vedere su

Dal 1 febbraio su RaiPlay e dal 14 febbraio in prima serata su Rai2 si torna a Napoli con “Mare Fuori” che per questa quarta stagione promette colpi di scena e lacrime. In questi nuovi episodi ai giovani detenuti verrà presentata una vera occasione per redimersi, costruire un futuro migliore e trovare la tanto desiderata libertà cambiando radicalmente vita. Nel cast ritroveremo Massimiliano Caiazzo, Matteo Paolillo, Maria Esposito, Clara Soccini, Domenico Cuomo, Carmine Recano, Raiz, Lucrezia Guidone, Vincenzo Ferrera, Antonio De Matteo e Artem.

La trama

Nella quarta stagione per i protagonisti è arrivato il momento di crescere. Molti di loro diventeranno maggiorenni e il passaggio dall'adolescenza all'età adulta porterà inevitabilmente un cambiamento: alcuni di loro lasceranno l'Ipm di Napoli per affrontare la vita oltre le sbarre. Rosa, Carmine, Mimmo, Kubra, Dobermann, Cucciolo e Micciarella si staccheranno dalla famiglia mentre Pino, Edoardo, Cardiotrap, Giulia e Silvia vivranno ancora il peso dei legami familiari capaci di condizionare le loro scelte. La durezza della nuova direttrice Sofia forza i ragazzi a una scelta necessaria: ribellarsi per la propria autodeterminazione. Lo scontro fra il mondo degli adulti e quello dei ragazzi è inevitabile per capire chi si è, chi si vuole diventare e trovare la voce per dirlo.