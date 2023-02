“Mare fuori”, le novità della terza stagione

Siamo andati in treno da Roma a Napoli con i protagonisti della serie tv Antonella Silvestri







Sono tornati e i fan non sognavano altro. Dopo un anno di attesa, ripartono le storie del gruppo di giovani detenuti dell’Ipm, l’Istituto di pena minorile di Napoli, in cerca di riscatto sociale. Sono i protagonisti della terza stagione di “Mare fuori”, la serie in onda su Rai2 da mercoledì 15 febbraio (su RaiPlay, invece, gli episodi sono disponibili in anteprima da mercoledì 1 febbraio). Solo noi di Sorrisi li abbiamo seguiti passo passo durante tutta la giornata della presentazione alla stampa della nuova stagione.

Tutto è iniziato alle 11 di mattina quando il cast, che si era riunito a Roma nella sede Rai di viale Mazzini, è stato preso d’assalto dai tantissimi fan che hanno voluto salutare i loro beniamini e scambiare qualche battuta. Gli occhi e i complimenti erano tutti per loro: Nicolas Maupas, che interpreta Filippo, Massimiliano Caiazzo, che è Carmine, Domenico Cuomo, il “tenero” Cardiotrap, Alessandro Orrei che è Mimmo e tutti gli altri. E nell’entusiasmo generale qualche spintone l’abbiamo preso anche noi...

Per non parlare poi di quando sono arrivate le protagoniste femminili della serie, festeggiate anche loro come delle vere star. Per Valentina Romani, che interpreta Naditza, per Serena Codato, che è Gemma, e Kyshan Wilson, che è Kubra, urla da stadio, braccia e mani alzate, richieste di baci e autografi, un mare di sorrisi, selfie e minivideo.

La sala della conferenza stampa era gremita di giornalisti e fotografi. Flash tutti puntati sui protagonisti di una serie che, partita in sordina nell’autunno del 2020 su Rai2, è diventata a mano a mano un fenomeno social grazie al web e alla piattaforma RaiPlay. I numeri parlano chiaro: le prime due stagioni su RaiPlay hanno avuto 53 milioni di visualizzazioni. La prima e la seconda stagione sono disponibili anche su Netflix dove sono rimaste in classifica nella Top 10 delle serie più viste in Italia per ben 18 settimane e dove al momento sono di nuovo rientrate addirittura nella Top 5. Un fenomeno davvero straordinario.

I giovani protagonisti sono ormai popolarissimi e, in occasione della presentazione della nuova stagione, hanno espresso il desiderio di poter andare al Festival di Sanremo per poter cantare tutti insieme sul palco dell’Ariston la canzone della sigla “‘O mar ror”. «Se i ragazzi sognano di andare a Sanremo, faremo di tutto perché accada» ha assicurato Carlo Fuortes, amministratore delegato della Rai.

Popolari sì, ma nessuno si è montato la testa. Anzi, hanno tutti voglia di chiacchierare, scherzare e prendersi in giro: «Ma come ti sei vestito oggi?». E dopo l’incontro con i giornalisti era tutto un «non sapevo parlassi così bene l’italiano nelle interviste!».

Ma intanto cosa ci dobbiamo aspettare nella prossima stagione? «Nelle sei nuove puntate si piangerà tanto. Le storie sono fortissime» assicura il regista Ivan Silvestrini. Per quanto riguarda il personaggio di Paola Vinci, la direttrice dell’istituto penitenziario Carolina Crescentini spiega: «Il mio personaggio inizia a sciogliersi, perde tante delle sue rigidità, ma il legame con i detenuti può portare a dei problemi». Ad aiutarla nel delicato equilibrio del rapporto con i giovani ospiti del penitenziario, c’è Massimo Esposito, il comandante della polizia penitenziaria: «Dopo l’abbandono della moglie e del figlio» dice Carmine Recano che lo interpreta, «Massimo acquisisce una maggiore consapevolezza dei propri sentimenti». E la storia d’amore tra Naditza e Filippo che fin dall’inizio ha appassionato il pubblico? «Naditza, il mio personaggio, deve iniziare seriamente a crescere e a prendere decisioni importanti» anticipa Valentina Romani. E Nicolas Maupas aggiunge: «Comincia il cambiamento. Il mio Filippo sembra avere trovato finalmente la sua strada». Altro personaggio amatissimo dai fan, Carmine Di Salvo, riserverà delle sorprese: «Troverà lo spazio per nuove forme d’amore, anche nei confronti della sua famiglia» assicura Massimiliano Caiazzo.

Terminata la conferenza stampa, abbiamo pranzato con i giovani attori, mangiando panini e tramezzini.

Alle 15.30 siamo saliti con il cast a bordo del treno Frecciarossa dedicato alla serie. Direzione: Napoli. In viaggio lo spettacolo è continuato tra risate, battute, rigorosamente in napoletano, e momenti di riflessione. Arrivati a destinazione, nell’auditorium del Centro di produzione Rai, i giovani attori, accolti anche lì come star, hanno incontrato centinaia di studenti per parlare della terza stagione. Tra i nuovi ingressi del cast conosceremo, tra gli altri, Maria Esposito (Rosa Ricci) e Giuseppe Pirozzi (Micciarella). Ma la notizia più importante è che gli sceneggiatori stanno già scrivendo la quarta, la quinta e la sesta stagione di questa serie che ha avuto successo in ben 25 Paesi. Le emozioni, dunque, continuano...