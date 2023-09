Maria Chiara Giannetta: «Blanca è dolce, fragile, determinata: la riconosco in me»

Parte la seconda stagione su Rai1 e l’attrice rivela: «In realtà la diva è Fiona, che nella serie interpreta Linneo, il mio cane-guida: ha vizi da vera star...» Giusy Cascio







Maria Chiara Giannetta è entusiasta della copertina di Sorrisi: «In quella foto c’è tutta l’intensità che ho dato al mio personaggio». Una foto scattata per la seconda stagione di “Blanca”, sei puntate da 100 minuti ciascuna, prodotti da Lux Vide (Gruppo Fremantle) in collaborazione con Rai Fiction, al via il 5 ottobre in prima serata su Rai1. Sì, perché nella foto ci sono i tratti che ci hanno fatto amare la speciale consulente di polizia non vedente del commissariato di San Teodoro, a Genova, che nella vita vuole realizzarsi come investigatrice: «Dolcezza, fragilità, determinazione» spiega l’attrice. E soprattutto c’è Fiona, in arte Linneo, il cane guida che segue Blanca ovunque e “indaga” con lei.

Maria Chiara, la coprotagonista a quattro zampe è stata contenta di rivederla e le ha fatto le feste?

«Mi ha riconosciuto e si ricordava tutto. Ma mi associa immediatamente al lavoro. Lei, che è gli occhi di Blanca nella vita e nelle indagini, quando mi vede ormai pensa: “Qui c’è da faticare”. Quindi le feste sul set me le faceva solo nei momenti di relax».

Quando le dava i suoi premietti?

«E certo! Lei è una vera diva, ha un paio di occhi azzurrissimi, la pelle così delicata che deve proteggersi con la crema solare e mangia croccantini speciali, ma io so che ha un debole per il tacchino stracotto (va cucinato per otto ore!), me ne tenevo sempre un po’ nelle tasche, tutto spappolato. Lei ne va matta e io la conquistavo così».

Nelle tasche dei suoi caratteristici giubbotti catarifrangenti.

«Sui costumi in questa stagione abbiamo fatto un lavorone. Torna il giubbotto di tre colori, la giacca da snowboard ormai iconica. Ma proprio come succede ai supereroi, che a ogni nuova avventura cambiano maschera e mantello, anche Blanca avrà nuovi vestiti, maglie e un nuovo taglio di capelli, sempre asimmetrico ma più corto, per lasciar vedere il suo tatuaggio sul collo a forma di punto esclamativo».

Ma nella vita di tutti i giorni lei indosserebbe colori così sgargianti?

«Da adolescente portavo molto il nero. Ora però ho fatto uno studio usando l’armocromia. I colori che mi stanno meglio sono il verde bottiglia, il bordeaux, il viola. E mi hanno detto: “Se ti abbronzi, anche il bianco”. Ma io sono sempre cadaverica (ride)!».

Sul set è circondata da uomini: il commissario Bacigalupo...

«Burbero il personaggio, ma Enzo Paci in realtà è dolcissimo con me».

...e Leone, il padre di Blanca.

«Ugo Dighero, come Enzo, è un genovese doc. E come tutti i genovesi che conosco io, come il mio caro amico Maurizio Lastrico, dice di essere un genovese “atipico”. Non saprò mai come sono fatti quelli... tipici. So solo che scherzano sempre».

Anche Giuseppe Zeno, l’ispettore Liguori, scherza?

«Mi fa sempre la battuta finta gelosa: “Vuoi più bene a Lastrico che a me”. Zeno è un allegrone, sa creare una bella atmosfera sul set. Si tratta di un burlone gentile».

E di Pierpaolo Spollon, Zeno non è geloso?

«In teoria dovrebbe, perché come vedrete tra il personaggio di Spollon (lo chef Nanni, che in realtà si scopre essere Sebastiano, l’ex fidanzato della sorella di Blanca, ndr) e me, nella seconda stagione, nasce una specie di amicizia “ibrida” che sfuma in qualcos’altro. Ma ho già detto troppo, qui scatta l’allarme spoiler».

Ma tutti gli uomini sul set hanno la “sindrome dello spogliatoio” e si coalizzano contro di lei?

«In realtà fanno squadra per coccolarmi. Comunque ci sono un sacco di donne in più che entrano nel cast. Come Michela Cescon, che sarà Elena, la nuova colf di Blanca che la aiuterà a gestire il caos in casa e diventerà una sua confidente speciale».

Nella prima stagione c’erano molte scene girate in acqua, negli spot della seconda invece si vede molto fuoco.

«Sarà una stagione “esplosiva” in senso letterale. Noi della Polizia saremo nel mirino di una specie di Unabomber che non ci darà tregua».

Ma tra i quattro elementi (aria, acqua, terra e fuoco), qual è il suo preferito?

«Terra, perché sono del segno zodiacale del Toro e mi sento radicata nella terra. Ma sono tentata dall’aria. Non dico che farei bungee jumping, ma forse proverei un volo in deltaplano o in mongolfiera. Tutto tranne i canotti in alto mare, insomma, non ho superato la mia paura del profondo blu».

Però presto si tufferà in una nuova avventura cinematografica...

«Sì, sarò nel film di Natale di Ficarra e Picone, “Santocielo”, la mia prima volta in un ruolo importante al cinema, accanto a Barbara Ronchi e a Salvo e Valentino che, come si dice in siciliano, sono molto “duci” (dolci, ndr). Sono stata a Catania tre mesi per le riprese e sono stati un amore. Loro e il regista, Francesco Amato, lo stesso di “Imma Tataranni”. E poi la città è meravigliosa: sono stata al Lido Scogliera d’Armisi, al mercato del pesce... Mi sono sentita a casa».

Lei è donna del Sud. Ha i genitori in Puglia, vi sentite tutti i giorni?

«Ho dovuto mettere dei paletti: ci sentiamo quando possiamo, ma abbiamo una chat di famiglia su WhatsApp dove con papà, mamma, le mie due sorelle e mio fratello ci teniamo aggiornati sulle novità».

Popolarità, bravura, dolcezza, bellezza, intelligenza, simpatia. Ha tutto. Le manca qualcosa per essere felice?

«Sto a posto così, grazie. La felicità, se è troppo forte e arriva a botte intense, è come il dolore: insopportabile».

Grazie alla sua immedesimazione in Blanca ha capito che nella vita la vista può ingannare e che il buio può essere un alleato. Ma quand’era bambina, di notte, dove si nascondevano i mostri dell’oscurità: sotto il letto o dentro l’armadio?

«In corridoio. A casa mia giù c’era un corridoio lunghissimo. Una volta, e non ero piccolissima ma già grandicella, è saltato il contatore e dovevo andare a riattaccarlo al buio. Ricordo quel momento come un incubo!».

E a casa sua, oggi, quando non lavora cosa fa?

«Leggo o vedo un film: il mio obiettivo è guardarne almeno uno al giorno».

Altri obiettivi in vista?

«Ne ho tanti per questo autunno: iscrivermi a un corso per diventare sommelier, riprendere a giocare a tennis con costanza, andare a cavallo di più e viaggiare. Vorrei visitare presto i Paesi Bassi e Copenaghen».

Se avesse a sua disposizione il genio della lampada di Aladino, quali sono i tre desideri che gli chiederebbe di esaudire?

«Primo: tanti soldi per produrre bei film. Secondo: essere soddisfatta di me stessa tra vent’anni. Terzo: andare in pensione presto o almeno in un tempo umano».

Un premio Oscar no?

«L’Oscar è sopravvalutato, io ho già il mio Telegatto!».