Maria Chiara Giannetta: progetti, curiosità e anche piccole stravaganze

Mentre partono su Rai1 le repliche della prima stagione, ha appena finito di girare "Blanca 2" Maria Chiara Giannetta







A 30 anni, nel 2022, ha fatto Sanremo, ha vinto un Nastro d’argento come Miglior attrice protagonista e il nostro Telegatto. Difficile far meglio di così, ma siamo certi che lei ci riuscirà. Al momento Maria Chiara Giannetta è impegnata sul set di un nuovo film, blindatissimo. E con Sorrisi si lascia andare a una lunga chiacchierata tra progetti, curiosità e anche piccole stravaganze.

Maria Chiara, che fase è della sua vita?

«Ho appena finito le riprese di “Blanca 2”. Ora, prima di “seminare” ancora, vorrei rilassarmi un attimo».

Com’è stato tornare a Genova per “Blanca 2”, sui “luoghi del delitto”?

«Genova è sempre straordinaria. Stavolta, senza il Covid che c’era il primo anno, ancora di più».

Ma è vero che soffre il mal di mare?

«Sì. E si capisce in una sequenza girata con i sub che si rivedrà nelle repliche: durante la scena sul gommone stavo morendo!».

Facciamo il punto sulle altre serie: “Buongiorno, mamma!” avrà una terza stagione?

«Ne dubito, perché la seconda si conclude in modo chiaro. E la gente, felice, commenta: “Che bello, una serie che finisce”».

In “Don Matteo 14” rincontrerà il suo amico Maurizio Lastrico, con cui parlate pure di calcio. Si è finta sampdoriana per scherzo...

«Con lui si può parlare di tutto, è un caro amico che ha il dono dell’ironia».

Lavora anche con Raoul Bova, Pierpaolo Spollon, Giuseppe Zeno... La invidieranno.

«Le fan soprattutto, che chiedono: “Ma come baciano?” (ride)».

Le sue migliori amiche invece?

«Ne ho tre: due dall’adolescenza, Francesca e Alice, che vivono a Foggia. E una da quando ero piccola, Mariangela, che abita a Milano. Vado a trovarla in treno quando posso. Vedo più lei dei miei».

Mamma Concetta e papà Michele guardano tutte le sue serie?

«Sì. Mamma poi è onnivora di serie e mi consiglia cosa guardare. E grazie a lei faccio assaggiare sempre il caciocavallo pugliese alla troupe».

Le spedisce il “pacco da giù”?

«Me lo porta quando viene a trovarmi a Roma, insieme a taralli e salsicce per tutti. Non posso essere l’unica a ingrassare».

Caciocavallo a parte, da cosa non si separa mai sul set?

«Ho sempre dietro il mio zaino. Con quello potrei sopravvivere per tre giorni dopo l’apocalisse».

Cosa c’è dentro?

«Due libri, due occhiali (da sole e da vista), l’iPad, semini da sgranocchiare nelle pause impreviste, una macchina fotografica compatta e un micro kit pronto soccorso per le allergie».

Quando lavora tanto, si sveglia di buon umore?

«Sempre».

Quindi la notte dorme bene, niente incubi.

«Direi proprio di sì, anche perché non ricordo i sogni. Se fossero brutti, mi resterebbero impressi».

Ha paura del buio?

«Dormo con le serrande abbassate tranne un piccolo spiraglio, perché mi piace vedere entrare la luce del sole quando fa giorno. Ma il “buio” di Blanca, quello sì che mi spaventerebbe».

Nei panni di Blanca ha affinato tatto, gusto, udito e olfatto. Le va qualche domanda sensoriale?

«Prego».

Il tessuto che predilige?

«Amo il velluto che è morbido al tatto e ha una buona tenuta addosso».

Il sapore che solletica di più il suo palato?

«Quello della mozzarella: la Margherita con la bufala è la mia pizza preferita».

Lei cucina o, come fa Blanca, ordina e poi recensisce i piatti online?

«Sono l’opposto di Blanca: mi piace cucinare, mi vengono molto bene i primi».

C’è un cibo che non mangerebbe nemmeno sotto tortura?

«Assaggio tutto, ho provato anche i grilli!».

Il suono che la fa felice?

«La moka che gorgoglia».

Quello che la spaventa?

«Le onde del mare mosso».

Un profumo che la seduce istantaneamente?

«Agrumato come il bergamotto, legnoso come il sandalo o il patchouli e con una nota di tabacco».

A proposito di innamoramenti, per quale divo di Hollywood potrebbe perdere la testa?

«Perché limitarsi a uno? Diciamone di più. Però preferisco gli inglesi: Benedict Cumberbatch, Tom Hardy e Tom Hiddleston».

Per fiction, è stata già fidanzata, moglie, madre di numerosi figli. Nella vita reale come si colloca?

«Non mi colloco: accoglierò tutte le sorprese che arriveranno nella mia vita».

E quando ci farà lei una sorpresa, venendo qui in redazione a Sorrisi?

«La prossima volta che vado a trovare la mia amica Mariangela a Milano, passo da voi a Segrate, giuro».