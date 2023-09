“Maria Corleone”: trama, cast e personaggi

Rosa Diletta Rossi è protagonista di una nuova serie Mediaset che mescola saga familiare e mafia Fortunato Cerlino e Rosa Diletta Rossi in "Maria Corleone" Cecilia Uzzo







Al via in quattro prime serate "Maria Corleone", la nuova serie con protagonista Rosa Diletta Rossi in onda su Canale 5 dal 13 settembre. La serie è il racconto di una donna determinata e controversa, ambientato tra Milano, Palermo e New York. A fare da sfondo sono due mondi agli antipodi: l’alta moda e la criminalità organizzata. La serie è una saga famigliare e di mafia che si snoda tra una Palermo dove i Corleone hanno radici e potere, una Milano scintillante in superficie ma piena di ombre e una New York dove i traffici illeciti porteranno Maria a giocarsi il tutto per tutto.

La trama

Maria Corleone è una giovane stilista palermitana che vive a Milano ormai da anni, in attesa di un figlio dal suo compagno Luca, un giovane procuratore determinato e idealista. Il ritorno a Palermo in occasione dell’anniversario di matrimonio dei suoi genitori la costringe a rimettere in discussione tutta la propria vita. In un attentato al padre - Don Luciano Corleone, potente imprenditore in odore di mafia - viene ucciso il fratello di Maria. La tragedia la porta a prendere una decisione drastica: abbandonare la sua vita precedente per seguire la strada della vendetta. Un racconto ricco di colpi di scena che costringeranno lo spettatore a porsi di frequente la domanda di cosa sia giusto e cosa sia sbagliato. Alla base c’è la domanda a cui la protagonista non saprà trovare una risposta: fino a che punto può spingersi una donna divisa tra il richiamo della famiglia di origine e quella che si sta costruendo? Quali compromessi e quanta forza saranno necessari per vendicare la morte del proprio gemello ed emergere con prepotenza in un mondo criminale tutto maschile?