“Masantonio”: trama, cast e personaggi

L’uomo è un enigma apparentemente senza passato che ritorna alla sua Genova dopo lunghi anni d’assenza. Misantropo, scontroso, taciturno e cinico, è stato richiamato in città dal prefetto De Prà per costituire un’unità speciale alla ricerca di persone scomparse. O almeno è quello che De Prà racconta a Riva, l’unico collega affiancato a Masantonio. Sarà questa la verità sul misterioso personaggio? Elio è il migliore a trovare gli scomparsi, forte di un metodo sconosciuto e infallibile, ma la sua vita è indecifrabile. Si muove per i vicoli e i carruggi come un fantasma, come se sfuggisse a qualcosa o a qualcuno. Faticosamente, con scontri dolorosi con le persone che ama e che ha amato e nuovi, inaspettati affetti, Elio dovrà cominciare ad aprirsi e fare i conti con tutto quello che ha lasciato irrisolto.