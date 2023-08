Massimo Ranieri: «Mamma Mediaset ha creduto in me»

Dopo quasi vent’anni ritorna a recitare in tv da protagonista. E presenta la sua fiction "La voce che hai dentro" Giusy Cascio







La grande fiction di Canale 5 sta per tornare. Subito dopo la metà di settembre c’è la prima novità: “La voce che hai dentro”, la nuova serie che ha per protagonista Massimo Ranieri e vede nel cast anche Maria Pia Calzone (la donna Imma di “Gomorra”). Prodotta da Lucky Red in otto episodi per quattro prime serate, è una storia familiare. «Un giallo-rosa» spiega Ranieri, che ha avuto l’idea e che per realizzarla è tornato su un set televisivo dopo quasi vent’anni.

Com’è nato questo progetto?

«L’idea mi è venuta circa dieci anni fa, mentre facevo dei provini a teatro e vedevo dei giovani con una “voce” dentro. Ho buttato giù un piccolo soggetto di una decina di pagine. Poi l’ho presentato a diversi interlocutori ma è stata “mamma” Mediaset quella con cui si è aperto subito un bel rapporto di fiducia e che mi ha dato l’opportunità di tornare a essere protagonista di una fiction».

Che effetto le ha fatto il set tv?

«Tutto mi è sembrato più veloce. Mai girate tante scene in un solo giorno, la lavorazione è più “compressa”. Un po’ di fatica in più, ma è stata una esperienza gradevole perché ero circondato da professionisti di talento e il risultato è un prodotto di qualità cinematografica. Non avevo lavorato mai insieme con Maria Pia Calzone: è bravissima e molto simpatica».

Con gli attori del cast avete avuto modo di uscire a cena insieme?

«In realtà abbiamo mangiato solo i cestini sul set».

Appetitosi?

«Insomma… (ride)».

Ci racconti il suo personaggio.

«Michele Ferrara è un ex cantante di successo e un produttore discografico che dopo aver scontato dieci anni di carcere per l’uccisione del padre esce di prigione. E lui, che si è sempre proclamato innocente, dovrà ricucire il rapporto con la moglie (Maria Pia Calzone, ndr) e i tre figli che sono intenzionati a vendere l’etichetta musicale di famiglia, la Parthenope. Ma Michele cercherà un modo per salvarla».

Come farà?

«Una sera in un locale di Napoli è attratto dalla voce di una rapper che si chiama Regina (interpretata da Carola Moccia, in arte La Niña, ndr). Quando capisce che è un’artista con delle potenzialità decide di puntare su di lei per risollevare le sorti della Parthenope. E per la ragazza diventa come un padre».

C’è una caratteristica che invidia al suo Michele Ferrara?

«Il lato familiare che purtroppo mi è mancato, dato che sono andato via di casa per trasferirmi a Roma a 17 anni».

Ma se dovesse veramente calarsi nei panni di un produttore discografico, fra i tanti giovani artisti che ha incrociato anche a Sanremo, oggi su chi scommetterebbe?

«Lo confesso, sono all’antica. Colpa mia. Mea culpa, mea maxima culpa. Molti di loro non li capisco. Anzi, non faccio in tempo a seguire una Pasqualina, che è l’ora di Franceschina: ormai durano due o tre mesi, e non puoi formarti un giudizio perché spariscono subito».

In pochi arriveranno a una carriera lunga come la sua. Lei riempie i teatri con il tour “Tutti i sogni ancora in volo” che andrà avanti fino al 27 febbraio del 2024. Cosa scopre di sé, tappa dopo tappa?

«Ogni sera il pubblico è diverso: quando ti aspetti un applauso o una risata in un punto preciso dello show, improvvisamente può calare il silenzio. Questa è una bella palestra, perché impari a non avere mai zone di conforto».

E cosa le dice la voce che ha dentro prima di ogni spettacolo?

«Speriamo che vada bene, che il pubblico comprenda la mia confessione a cuore aperto, la sincerità, l’onestà».

Invece il Massimo Ranieri “telespettatore” che tipo è?

«Quando vanno in onda le fiction io sono quasi sempre in scena. Però mi è piaciuta molto “Breaking Bad”, che ho visto in streaming in un periodo di pausa dal lavoro. Mi avevano detto in tanti che era la serie tv più bella di sempre, quindi mi ha incuriosito: non potevo certo perdermela!».