Massimo Ranieri sul set di “La voce che hai dentro”. Trama e cast

Dopo vent’anni, Massimo Ranieri ha accettato di tornare a recitare in una fiction. Si tratta di “La voce che hai dentro” ed è anche la sua prima volta come attore protagonista in un progetto Mediaset (andrà in onda su Canale 5). Negli otto episodi diretti da Eros Puglielli, tratti proprio da un’idea dello stesso Ranieri, sarà affiancato da Maria Pia Calzone.

La trama

Ambientata a Napoli, "La voce che hai dentro" racconta la storia di Michele Ferrara, finalmente libero dopo 10 anni di carcere a Poggioreale, dove ha scontato la pena per il presunto omicidio del padre Mimmo, noto cantante e fondatore della casa discografica Parthenope Edizioni Musicali. Ora lo scopo di Michele, che ha sempre vissuto per la musica, è quello di salvare la sua famiglia e la Parthenope, ma dovrà lottare per evitare che la moglie Maria, e i figli Raffaele e Antonio vendano l’amata casa discografica all’antagonista Gaetano Russo.



Michele, che nasconde un segreto, ha però dalla sua parte l’affetto e la fiducia della figlia Anna, virtuosa del pianoforte e decisa a dimostrare l’innocenza del padre e di Regina, giovane e talentuosa trapper, con le quali combatterà per riportare in auge la Parthenope Edizioni Musicali e riconquistare l’affetto dei suoi.

Il cast

Massimo Ranieri interpreta il protagonista MIchele Ferrara, appena uscito di prigione, mentre Maria Pia Calzone è sua moglie Maria. Michele Rosiello, Erasmo Genzini e Giulia D'Aloia sono rispettivamente Raffaele, Antonio e Anna, i loro figli, Gianfranco Gallo interpreta il rivale Gaetano Russo e La Niña veste i panni della trapper Regina. Nel cast anche Nando Paone e Ruben Rigillo.