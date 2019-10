Massimo Reale, il medico legale di “Rocco Schiavone”

16 Ottobre 2019 | 15:00 di Tiziana Lupi

Spiccato accento toscano, modi spicci e sangue freddo. Sono i segni particolari del dottor Alberto Fumagalli, l’unico che riesce a tener testa al burbero vicequestore Schiavone (Marco Giallini) ma che “vacilla” di fronte alla bella Michela Gambino, il commissario della Scientifica interpretato da Lorenza Indovina. Stiamo parlando di Massimo Reale, che dà il volto fin dalla prima stagione allo stralunato anatomopatologo della serie tv "Rocco Schiavone".

Massimo, sarà perché non soccombe ai modi bruschi di Schiavone che il suo personaggio piace tanto al pubblico?

«Forse sì. In realtà mi attengo ai romanzi di Antonio Manzini da cui è tratta la serie. Se ho aggiunto qualcosa, l’ho fatto pensando a Margherita Hack. Lei era una grande mente, un genio che, però, si esprimeva in modo semplice. Per questo, per interpretare Fumagalli che è fiorentino come lei, sono andato a recuperare vecchi termini toscani che usava mia nonna e oggi in disuso».

Lei ha lavorato nella serie Rex dei Manetti Bros in cui interpretava un criminologo...

«Sono laureato in psicologia, potrei replicare che niente succede per caso. O, magari, ho solo l’aria intellettuale. I ruoli, però, sono diversi: lì ero un criminologo e facevo indagini, Fumagalli è uno che taglia con la sega la gente! (ride)».

Eppure la figura dell’anatomopatologo riscuote sempre successo in tv fin dai tempi di C.S.I.

«Perché il lavoro che fa è comunque affascinante e reso sempre più interessante dalle moderne tecnologie che consentono di ricavare moltissime informazioni dallo studio di un cadavere. In questo C.S.I. ha davvero fatto scuola. È come se, rimanendo nell’ambito poliziesco, qualcuno inventasse una serie con protagonista un detective che studia il traffico in Internet. Sarebbe un personaggio nuovo e pieno di prospettive».

A proposito di prospettive, cosa farà dopo "Rocco Schiavone"?

«Sto preparando Delitto perfetto, un classico del thriller, con la regia di Anna Masullo. Saremo al teatro Ciak di Roma dal 14 dicembre al 6 gennaio».