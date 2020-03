Matteo Martari, il protagonista di “Bella da morire”

Foto: Matteo Martari con Cristiana Capotondi in "Bella da morire"

19 Marzo 2020 | 16:15 di Solange Savagnone

Lui è l’affascinante ispettore Marco Corvo, collega di Eva Cantini (Cristiana Capotondi) nella serie di Raiuno "Bella da morire". «Un personaggio non del tutto mite, seducente, romantico. È un passionale. Però nel corso della storia cercherà di migliorare se stesso, oltre a dare una grande mano a Eva nelle indagini» ci spiega l’attore Matteo Martari.

Cos’ha Corvo di speciale rispetto ad altri personaggi che ha interpretato nella sua carriera?

«Un certo umorismo e simpatia. Per assurdo, nonostante le sue problematiche è capace di portare un po’ di leggerezza nelle situazioni più difficili».

Invece cosa non approva di lui?

«La gelosia. Oggi è un sentimento molto lontano da me, ma da ragazzino l’ho vissuta molto male. Sono “guarito” quando ho capito che più cerchiamo di controllarla, più peggioriamo la situazione. Essere gelosi è controproducente, si ritorce contro noi stessi e allontana la persona che ci sta accanto. Basta ragionarci e passarci sopra, anche se non è facile».

Anche perché se la gelosia sfocia nella possessività è pericoloso…

«Per me femminicidio è qualunque forma di violenza fisica ma anche verbale verso una donna: crea danni psicologici irreparabili».

Che cosa le ha insegnato questa fiction?

«Approfondire il tema del femminicidio mi ha sensibilizzato ancora di più. Educare a questi argomenti, potrebbe essere una delle soluzioni al problema».

Vuole fare un appello agli uomini?

«Con la calma e il dialogo si possono raggiungere risultati eccezionali. Possiamo solo amare, rispettare, ma soprattutto ascoltare queste creature magnifiche, portatrici di vita».

Ma lei si piace in questa serie?

«Nonostante sia orgoglioso dei miei lavori, odio guardarmi. Non riesco ad avere il giusto distacco e a seguire la storia se ci sono io in scena. La devo rivedere due o tre volte prima di rilassarmi».