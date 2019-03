Mentre ero via: trama, cast e personaggi

27 Marzo 2019 | 15:26 di Paola Toia

Dagli autori di Un’altra vita e Sorelle, serie dagli ascolti record, arriva su Rai1, da giovedì 28 marzo in prima serata, il nuovo capitolo dell’ideale collection di storie incentrate sul tema della rinascita femminile: Mentre ero via.

Coprodotta da Rai Fiction ed Endemol Shine Italy, la serie è scritta da Ivan Cotroneo e Monica Rametta e diretta da Michele Soavi. In sei puntate si racconta il percorso di riappropriazione della memoria, degli affetti e della propria immagine, sia pubblica che interiore, di una donna a cui vengono attribuite numerose colpe, con cui dovrà scendere a patti.

Protagonista della vicenda, ambientata a Verona, è Vittoria Puccini. Al suo fianco Giuseppe Zeno e un nutrito cast di attori di prim’ordine, come Stefania Rocca, Francesca Cavallin e Flavio Parenti.

Ma prima di vedere la prima puntata, approfondiamo insieme trama, cast e personaggi.

LA TRAMA Di notte, in una villa sul Lago di Garda, si consuma una tragedia che ha le sembianze di un dramma della gelosia. Monica Grossi (Vittoria Puccini), una bellissima e facoltosa donna alla soglia dei quarant’anni, è testimone di una brutta colluttazione in cui perdono la vita il marito, Gianluca Grossi (Paolo Romano), manager dell’azienda farmaceutica di famiglia, e Marco De Angelis (Ugo Piva), avvocato con cui la donna intesseva una relazione clandestina. Monica si risveglia dal coma dopo quattro mesi: è rimasta vittima di un incidente mentre scappava dalla villa, nel disperato tentativo di allontanarsi dalla scena del crimine. Ma adesso la sua memoria è ferma a otto anni prima: sembra che Monica abbia azzerato una parte importante della sua vita. Riccardo (Flavio Parenti), fratello di Gianluca, è il primo a dichiararle il suo odio: la ritiene l’unica responsabile del disastro che ha sconvolto la loro famiglia. Anche Barbara (Francesca Cavallin), sorella di Gianluca e amica storica di Monica prima di diventare sua cognata, non capisce come abbia potuto nasconderle un tale segreto. Monica non si riconosce nella descrizione che fanno di lei le persone vicine: una donna egocentrica, adultera, anaffettiva con i figli e interessata solo all’etichetta e all’alto tenore di vita. Con l’amorevole sostegno della psicologa Caterina Liguori (Stefania Rocca), Monica s’impegna in un difficoltoso processo di recupero della memoria e dell’identità. Monica troverà supporto anche in Stefano De Angelis (Giuseppe Zeno), fratello del suo presunto amante, un istruttore di vela vedovo e con un figlio adolescente, Rocco.

VITTORIA PUCCINI È MONICA GROSSI 38 anni, bella e determinata, Monica Grossi si risveglia dopo quattro mesi di coma senza ricordare nulla degli ultimi anni della sua vita. Non riconosce il mondo in cui si ritrova e la Monica che tutti le descrivono è una donna che lei non accetta: fredda con i figli e i familiari, manipolatrice, adultera, capace di tradire il marito Gianluca con Marco de Angelis e causa indiretta della morte di entrambi. Grazie alla psicologa Caterina Liguori, intraprenderà un percorso di recupero dei propri ricordi.

FLAVIO PARENTI È RICCARDO GROSSI Fratello di Gianluca Grossi, alla sua morte ha preso le redini dell’importante azienda di famiglia, la Farmaceutica Grossi. Elegante e serioso, sposato e in procinto di diventare padre, è lui che ha trovato Monica accanto alla sua auto la notte dell’incidente alla villa sul lago. Al risveglio della cognata si mostra da subito ostile, rimproverandole il tradimento e la morte del fratello.

FRANCESCA CAVALLIN È BARBARA GROSSI Sorella di Gianluca e Riccardo, legatissima alla sua famiglia, è stata lei a far conoscere Monica e suo fratello. Quando Monica si sveglia, Barbara la riaccoglie con calore e si impegna per ricostruire il legame fra lei e i bambini – a cui ha fatto da madre durante la sua assenza – quando nessun altro è pronto a farlo.

STEFANIA ROCCA È CATERINA LIGUORI La psicologa Liguori è la prima persona che Monica vede quando si risveglia ed è lei a rivelarle la morte del marito Gianluca. Grazie ai colloqui con Caterina, Monica riesce lentamente a riattivare la sua memoria e a esplorare il labirinto dei suoi ricordi.

GIUSEPPE ZENO È STEFANO DE ANGELIS Istruttore di vela e affascinante padre single, Stefano De Angelis è il fratello di Marco De Angelis, il presunto amante di Monica ucciso da Gianluca Grossi la notte dell’incidente. Dalla morte di suo fratello Marco, Stefano non riesce a darsi pace e quando scopre che Monica si è svegliata dal coma la cerca per un chiarimento. Presto i due capiscono che qualcosa non torna nella versione ufficiale dell’accaduto: dietro la morte di suo fratello e di Gianluca Grossi potrebbe esserci qualcosa di diverso da una relazione extra-coniugale.

COSA SUCCEDE NELLA PRIMA PUNTATA? Monica Grossi si risveglia in una clinica di Verona dopo quattro mesi di coma a seguito di un incidente avvenuto la stessa notte in cui hanno perso la vita suo marito Gianluca Grossi, amministratore dell’azienda farmaceutica di famiglia, e l’avvocato Marco De Angelis. La donna, però, non ricorda nulla di tutto questo: la sua memoria è ferma a otto anni prima. È Riccardo, fratello di Gianluca, a rivelarle che Marco era il suo amante e a dichiararle tutto il suo odio per il male che ha fatto alla famiglia. In famiglia, intanto, il suo risveglio è accolto con emozioni contrastanti. Intanto Monica si impegna nei colloqui terapeutici con la dottoressa Liguori per recuperare la memoria, ma sarà l’incontro con Stefano De Angelis, fratello di Marco, a far affiorare in lei i primi ricordi di quello che, a quanto pare, era il suo amante.

