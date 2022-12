Michele Placido: «Arnoldo Mondadori per me è stato un mito»

Nella docufiction in onda il 21 dicembre su Rai1, interpreta il padre dell’editoria popolare Giusy Cascio







Un bambino figlio di un calzolaio analfabeta, ma pieno di sogni e innamorato dei libri, diventerà un ragazzo ambizioso: da apprendista tipografo a capitano di industria, editore puro capace di rendere pop la cultura. Figlio, poi papà e infine nonno con un alto senso della famiglia e del sacrificio. Per non dimenticare le umili origini, ai suoi nipoti riuniti a tavola diceva: «Io sono nato con il sedere nelle ortiche, i vostri padri col sedere nella marmellata e voi bambini col sedere nel burro». Questo è stato Arnoldo Mondadori, fondatore della casa editrice che oggi pubblica il nostro giornale. Ed è così che è fedelmente ritratto nella docufiction “Arnoldo Mondadori - I libri per cambiare il mondo”, prodotta da Anele con Rai Fiction e in onda in prima serata su Rai1 il 21 dicembre.

Un racconto per la tv che si avvale delle testimonianze, tra gli altri, di Luca Formenton e Roberta Mondadori, nipoti di Arnoldo, intervallate da preziose interviste originali e sottolineate dalla colonna sonora firmata da Antonio Fresa e Pasquale Catalano per Edizioni Curci. Nei panni del grande editore c’è uno strepitoso Michele Placido, che confida a Sorrisi le emozioni della sua interpretazione.

Cosa ha amato di questo ruolo?

«Quando me l’hanno proposto ho mosso delle obiezioni perché fisicamente non somiglio ad Arnoldo Mondadori. Ma poi, con il regista Francesco Micciché, ci siamo ritrovati concordi sul fatto che volevamo evitare l’effetto “museo delle cere”. L’intento era restituire il carattere forte di questo pioniere dell’editoria che negli anni difficili del fascismo e dopo la guerra ha dato un contributo enorme all’alfabetizzazione degli italiani».

Recitando nella docufiction ha scoperto qualcosa che non sapeva della figura di Arnoldo Mondadori?

«La sua volontà di ferro. Fin da giovane, meno che ventenne, voleva dare agli altri quello che lui non aveva potuto avere: libri accessibili a tutte le tasche. Io stesso devo molto per la mia formazione a Mondadori. A scuola non ero bravo, ma un “ciucciariello” (un asinello, ndr), come si dice dalla mie parti, in tutte le materie tranne che in italiano. Però mi piaceva leggere. Solo che ero un ragazzino di provincia (nato ad Ascoli Satriano, FG, ndr), non esistevano librerie in paese. Quando sono arrivati gli Oscar Mondadori in edicola, nel 1965, con 350 lire ho potuto comprare dei bei romanzi con i miei soldi. Una rivoluzione, un miracolo. Pian piano ho creato la mia biblioteca a casa, condividendola con i miei sette fratelli. E volume dopo volume ho affinato i miei gusti letterari con nuovi autori, italiani e stranieri».

Quali furono i primi Oscar che comprò e che si rivelarono fondamentali per la sua educazione sentimentale?

«“Addio alle armi” di Ernest Hemingway (il primo titolo della collana, ndr) e “La ragazza di Bube” di Carlo Cassola (Premio Strega nel 1960, uscì negli Oscar nel 1965, ndr)».

L’autore che ha scoperto grazie a un libro pubblicato da Mondadori?

«Il commediografo britannico William Somerset Maugham: cinico e di un’ironia feroce e irresistibile».

Arnoldo Mondadori voleva per sé gli autori più grandi. “Scippò” Gabriele D’Annunzio all’editore Treves, “arruolò” anche Giuseppe Ungaretti, Luigi Pirandello...

«Vedeva lontano. A Pirandello, che conquistò il Premio Nobel per la letteratura, poi, io sono legato affettivamente, perché il mio debutto a teatro è stato con “L’uomo dal fiore in bocca”».

E non solo libri, ma anche periodici: nel 1950 Mondadori lanciò la rivista “Epoca”, sul modello dell’americana “Life”.

«E con i reporter più bravi e le foto grandi “Epoca” è stata la mamma della televisione. Erano gli anni in cui nasceva lo “star system” anche da noi. Iniziavano ad affermarsi le dive: Sophia Loren, Gina Lollobrigida. Ci si appassionava a un mondo nuovo».

Da visionario, Mondadori non poteva che diventare amico di persone come lui. Walt Disney, per esempio. Da qui, gli balenò l’idea di pubblicare “Topolino” con storie a fumetti italiane.

«Ah, “Topolino”! In pratica era una lezione divertente di storia contemporanea sul capitalismo americano, con Zio Paperone e i suoi adorati dollari. Ma io preferivo i paladini dei deboli: Pippo il tontolone e Paperino con i nipotini, perché si facevano delle scorpacciate di torte di mele da Nonna Papera (ride). Mondadori sapeva rendere popolare tutto e ancora oggi la casa editrice fa cose eccelse, anche nell’editoria scolastica. Per esempio, l’altro giorno per prepararmi alla mia prossima tournée teatrale con “La bottega del caffè” di Carlo Goldoni ho “ripassato” il passaggio dalla commedia dell’arte alla commedia moderna nel libro di letteratura di mio figlio Gabriele, che ha 16 anni. Era un testo Mondadori, ben fatto e chiaro».

La docufiction tratteggia il rapporto tra Mondadori e i figli, specie il primogenito Alberto (nel ruolo, l’attore Flavio Parenti).

«Lo amava tanto e voleva che la casa editrice fosse un’azienda familiare».

E per raccontare una storia familiare, è bello che lei abbia recitato con suo figlio Brenno, che interpreta Arnoldo ragazzo. Le ha chiesto consigli durante le riprese?

«Sì, qualche volta, girando di set in set, la sera in hotel ci confrontavamo. Ma la recitazione non si può insegnare: ci si ragiona su. Il resto lo fa il talento».

Mondadori ha sposato un po’ di cinema italiano, perché sua moglie Andreina era una Monicelli, zia di Mario, il celebre regista.

«Con Monicelli ho girato diversi film e mi raccontava sempre di questa parentela, ne era orgoglioso».

I dialoghi tra Arnoldo e Andreina (interpretata da Valeria Cavalli) sono intensi. Ci ha messo del suo?

«Beh, a me questo mestiere piace farlo alla vecchia maniera. Gli attori di una volta, da Nino Manfredi a Vittorio Gassman, adattavano un po’ i dialoghi al proprio stile di recitazione. Anch’io ogni tanto li rendo più aderenti alla mia sensibilità. Ed è bello così».

L’uomo che ha portato i libri nelle case degli italiani

di Enrico Selva Coddè*

La Mondadori di Arnoldo parlava all’Italia di 50 anni fa, un Paese profondamente diverso da quello attuale, da ogni punto di vista: sociale, economico, culturale e politico; basti pensare che nel ’70 esistevano solo due canali Rai, non era ancora entrata in vigore l’Iva e l’Italia aveva tre milioni di analfabeti e un milione scarso di laureati.

Eppure, fu in quegli anni che Arnoldo ebbe un’idea tanto semplice quanto rivoluzionaria: portare un libro nella casa di ogni italiano. La Mondadori nacque da subito come un cantiere aperto, con l’idea di un’editoria capace di innervare il tessuto connettivo della Nazione e con la consapevolezza che un humus culturale si può creare solo partendo dall’ampiezza dell’offerta (rivolta a quanti più lettori possibili, anche molto distanti tra loro) e dall’estensione della diffusione fisica del libro.

Arnoldo ha fatto del libro un bene comune e ha definito una cultura editoriale fondata su principi ancora validi per la Mondadori di oggi: non trattare mai il lettore in termini pedagogici, non mirare ad orientarlo ideologicamente ma a fornirgli un’eccellenza editoriale, orientata all’innovazione, tramite libri ben fatti, ben comunicati e distribuiti in tutti i possibili canali di vendita.

Geniale, a proposito, fu l’intuizione di aprire ai libri il canale distributivo delle edicole e di inventare i Gialli e gli Oscar: grandi libri accessibili a tutti i lettori e a tutte le tasche. Tutto questo lo rese l’editore più moderno del suo tempo.

Oggi la declinante novecentesca “cultura di massa” viene affiancata da un moltiplicarsi di nicchie di interesse alimentate dall’universo digitale. I “lettori” sono diversi, così come diversi sono i mezzi attraverso i quali raggiungerli, ma la Mondadori, a testimonianza dell’attualità di quella ricetta editoriale, con la vastità e l’articolazione della sua offerta (dai Meridiani alla Varia dei tiktoker, dalla Narrativa letteraria a quella commerciale, dai saggi di attualità alle Scie e agli Oscar, più vivaci che mai) guarda al futuro tenendo ancora fede a quei principi di Arnoldo.

*AD Mondadori Libri Trade