“Mina Settembre”: trama, cast e personaggi

Al via la nuova fiction con Serena Rossi in veste di assistente sociale dal cuore d'oro, ambientata nella "sua" Napoli e contesa da Giorgio Pasotti e Giuseppe Zeno

17 Gennaio 2021 | 9:30 di Cecilia Uzzo

Debutta su Rai1 domenica 17 gennaio "Mina Settembre", la nuova fiction con protagonista Serena Rossi, insieme a Giorgio Pasotti e Giuseppe Zeno.



Scritta da Fabrizio Cestaro, Doriana Leondeff, Fabrizia Midulla e Marco Videtta, la serie è liberamente tratta dai racconti di Maurizio de Giovanni "Un giorno di Settembre a Natale" e "Un telegramma da Settembre", editi da Sellerio.

Si tratta di una dramedy sentimentale ambientata a Napoli, che ha per protagonista un’assistente sociale sempre impegnata nella ricerca di una soluzione ai problemi degli altri. È anche un racconto al femminile, denso di umorismo brillante e profonda umanità.

Nel cast anche Valentina D’Agostino, Christiane Filangieri, Nando Paone, Massimo Wertmuller, Rosalia Porcaro, Ruben Rigillo, Francesco Di Napoli, Davide Devenuto (marito di Serena Rossi nella realtà), Michele Rosiello, Susy del Giudice, Primo Reggiani.

"Mina Settembre" è una coproduzione Rai Fiction – Italian International Film, prodotta da Fulvio e Paola Lucisano. La fiction, diretta da Tiziana Aristarco, è composta da sei puntate (12 episodi da 50 minuti ciascuno), in onda in prima serata su Rai 1 dal 17 gennaio. In occasione del lancio, "Mina Settembre" sarà trasmessa sia domenica 17 gennaio (prima puntata) sia lunedì 18 gennaio (seconda puntata), poi la programmazione sarà regolare, ogni domenica fino al finale, in onda il 14 febbraio.

La trama

Gelsomina Settembre, detta Mina, è un’assistente sociale napoletana, sempre pronta a prendersi carico dei tanti casi che giungono al suo consultorio, nel centro storico di Napoli. Per seguire la sua vocazione lavorativa, ha perfino lasciato lo studio da psicologa al Vomero, incoraggiata dal padre Vittorio che è mancato da un anno. Ha un marito magistrato, Claudio (Giorgio Pasotti), da cui si separa dopo la scoperta di un tradimento. Per un po’ si trasferisce dalla sua amica Titti, poi si trasferisce dalla madre Olga (Marina Confalone). L’anziana donna, tuttavia, non riesce a capire le scelte della figlia, che trova ancora più rifugio nel lavoro: proprio al consultorio incontra il nuovo ginecologo Domenico (Giuseppe Zeno), che comincia a farle la corte, ma il marito è deciso a riconquistare la moglie. A supportarla ci sono le sue amiche, Titti e Irene: i suoi pilastri, punti di riferimento per risolvere i problemi e per condividere i momenti di svago. Le tre donne sono molto unite, si raccontano e condividono segreti… anche se una di loro qualche segreto, in verità, lo nasconde bene.

Le trame delle puntate

Episodio 1: "Un giorno di Settembre a Dicembre"

È quasi Natale quando incontriamo Mina per la prima volta, la sua vita è da poco cambiata in tutto e per tutto. Separata da poco dal marito Claudio – dopo aver scoperto il suo tradimento con la showgirl Susy Rastelli – Mina ha vissuto dalla sua migliore amica Titti, per poi trasferirsi dalla madre Olga, con cui i rapporti non sono distesissimi, complice la morte del padre di Mina, Vittorio, avvenuta un anno prima. Al consultorio in cui lavora incontra il nuovo ginecologo Domenico, con cui si occuperà del caso del giorno, quello di Nanninella, l’amante di un boss di quartiere che tiene in ostaggio suo figlio. A darle una mano anche il marito Claudio, che è un importante magistrato e cerca di riconquistarla.

Episodio 2: "My Fair Lord"

È Natale e un uomo disperato minaccia di buttarsi dal cornicione di un palazzo. Si salva grazie all’intervento di Mina e Domenico. I due hanno anche un momento di avvicinamento, poi si dedicano all’uomo: devono trovare un lavoro all’aspirante suicida, padre di famiglia che sente il peso del proprio fallimento con il rischio di perdere l’affidamento dei figli. È Titti, l’amica di Mina, ad avere un’idea: a suo fratello Leone, con il quale c’è un rapporto di odio/amore, servirebbe proprio uno skipper per la sua barca. Mina, insieme a Titti e Irene, aiuta l’uomo a sostenere il colloquio, anche se le cose prendono una piega inaspettata. La notte di San Silvestro, Mina accetta l’invito di Domenico e i due passano in barca a vela una romantica serata, che si conclude con un bacio.



Cast e personaggi