Miriam Leone in “Miss Fallaci”: Oriana e «La virtù della disobbedienza»

La serie, con protagonista Miriam Leone, è stata presentata in anteprima alla Festa del Cinema di Roma Miriam Leone in "Miss Fallaci"







Ci sono personalità immense che non è facile descrivere o raccontare e Oriana Fallaci è senza dubbio una di queste. Complessa e cangiante, la giornalista non può essere racchiusa in uno schema o incasellata a piacimento. Ecco perché "Miss Fallaci", serie in otto episodi presentata in anteprima alla Festa del Cinema di Roma, riesce a trovare la chiave giusta scegliendo di narrare la storia della Fallaci prima della Fallaci. Uno sguardo inedito e interessante per capire come una giovane giornalista ambiziosa sia diventata una delle firme italiane più conosciute al mondo. Ambientata negli Anni 50, "Miss Fallaci" segue infatti gli inizi della carriera della giornalista quando ancora si occupava di cinema e costume. Un ambito che lei percepiva come una gabbia dorata e che, ben presto, l’ha spinta ad aspirare ad altro.

Il cast

Diretta da Luca Ribuoli, Giacomo Martelli, Alessandra Gonnella - quest’ultima già regista del corto

sulla "A cup of coffee with Marilyn" con Miriam Leone - vede la stessa Miriam Leone nei

panni della giornalista. Al suo fianco, tra gli altri, Maurizio Lastrico che interpreta lo storico

giornalista del Corriere della Sera Alfredo Pieroni, Francesca Agostini che interpreta Giovanna

Corsi e Jóhannes Jóhannesson che invece veste i panni di Orson Welles, realmente incontrato

dalla Fallaci durante il suo soggiorno hollywoodiano.

L'intervista a Miriam Leone e ai registi

La trama

Siamo alla fine degli Anni 50 e Oriana Fallaci è “la ragazza del cinema” del settimanale L’Europeo per cui scrive di spettacolo, costume e cronaca mondana. Curiosa e decisa a farsi largo in un mondo prevalentemente maschile, vorrebbe dedicarsi alla politica ma la prima grande inaspettata svolta è dietro l’angolo. Un viaggio negli Stati Uniti diventa infatti per lei un’occasione unica per toccare con mano una realtà diversa e ricca di contraddizioni come quella americana: un mondo che riesce a raccontare con occhio lucido, curioso e tagliente, modellando, a poco a poco, quello stile di scrittura così unico che successivamente la rese grande.

Perché vedere "Miss Fallaci"

«Quello che è stato interessante per noi è stato proprio questo lavoro archeologico per andare a

ricercare un periodo un po’ sconosciuto della vita di Oriana», ci dice Miriam Leone. In effetti il

cuore di "Miss Fallaci" è proprio questo: il racconto di una leggenda in divenire, di una donna

decisamente troppo all’avanguardia per la sua epoca, ma anche di una professionista instancabile,

brillante e coraggiosa. Un ritratto appassionato e appassionante per conoscere e approfondire una delle scrittrici e giornaliste più importanti di tutto il Novecento.