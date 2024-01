Neri Marcorè è il medico protagonista di “Per un nuovo domani”

Una docufiction da vedere su Rai3 in occasione del Giorno della Memoria Antonella Silvestri







Per celebrare il Giorno della Memoria (giornata in ricordo delle vittime dell’Olocausto, il 27 gennaio) quest’anno Rai3 manda in onda la sera di venerdì 26 la docufiction “Per un nuovo domani”, prodotta da Rai Fiction e Alberto Gabbrielli per Alfea Cinematografica. Il protagonista Neri Marcorè è il medico Israel Meier che, insieme con la moglie Paulina e la sorella di lei, è in “internamento libero” (una forma di domicilio coatto) a Castelnuovo di Garfagnana, vicino a Lucca.

La storia (poco nota al grande pubblico) si svolge tra il 1941 e il 1943: 70 ebrei provenienti da “Stati ostili” sono stati costretti a vivere qui senza possibilità di spostarsi e al contempo sono stati etichettati come “stranieri” dal regime fascista. Si esplora la convivenza forzata di due anni, evidenziando relazioni complesse tra gli ebrei e la comunità locale. Nonostante divieti e conflitti, emergono anche gesti di aiuto e solidarietà reciproca: il medico Israel Meier continua a svolgere di nascosto la sua professione, per aiutare il paese intero senza distinzioni di appartenenza. Nella docufiction, realizzata in collaborazione con la Fondazione centro di documentazione ebraica contemporanea di Milano, ci sono anche interviste a sopravvissuti a questa reclusione e il racconto di Liliana Segre, testimone diretta della Shoah, senatrice a vita dal 2018. La storia è tratta liberamente dal libro “L’orizzonte chiuso” di Silvia Angelini, Oscar Guidi e Paola Lemmi; la regia è di Luca Brignone.