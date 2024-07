“Nero a metà”, quante indagini al Rione Monti

Su Rai1 arrivano le repliche della terza stagione, la serie poliziesca con Claudio Amendola nei panni di un ispettore, tra casi difficili e un privato turbolento "Nero a metà" Simona De Gregorio







Testardo, ribelle e poco incline a seguire le regole, l’ispettore Carlo Guerrieri (Claudio Amendola) del commissariato Rione Monti di Roma è affiancato dal collega Malik (Miguel Gobbo Diaz), dalla figlia Alba (Rosa Diletta Rossi), medico legale, e dalla sua efficiente squadra, di cui fanno parte l’agente scelto Marco Cantabella (Alessandro Sperduti) e la sovrintendente Cinzia Repola (Margherita Vicario). Sono loro i principali protagonisti della serie “Nero a metà”, che torna in replica su Rai1 con la terza stagione da lunedì 22.

La seconda si era conclusa con il ritorno di Clara (Margherita Laterza), l’ex moglie di Carlo e madre di Alba. Da tempo latitante, dopo aver commesso diversi reati, arriva a Roma per costituirsi e scontare la sua pena. Nelle nuove puntate è trascorso del tempo e a Clara sono stati concessi gli arresti domiciliari. Ma all’uscita dal carcere la donna sparisce. In un susseguirsi di colpi di scena e scoperte, la squadra investigativa arriverà a scoprire il traffico internazionale della cocaina rosa e lo sfruttamento di minori per lo spaccio. Cosa c’entra Clara con tutto questo? Lo scopriremo...

Oltre a una vita professionale impegnativa, quella privata di Carlo è alquanto turbolenta: dopo due matrimoni alle spalle e una fidanzata che lo ha lasciato, ora è solo. Almeno fino a quando arriva la bella Giulia Trevi, nuova collega della Narcotici, interpretata da Giorgia Salari, new entry di questa stagione, assieme a Gianluca Gobbi nei panni di Lorenzo Bragadin, esperto informatico, e Caterina Guzzanti, il nuovo capo della scientifica Elisa Cori.