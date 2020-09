“Nero a metà”: trama, cast e personaggi della seconda stagione

10 Settembre 2020 | 10:00 di Giulia Ausani

Dopo il successo della prima stagione, torna con dodici nuovi episodi "Nero a metà", in onda per sei prime serate su Rai1 dal 10 settembre. La serie vede Claudio Amendola e Miguel Gobbo Diaz nei panni di due poliziotti alle prese con crimini e delitti nella capitale.

Rispetto alla prima, la seconda stagione «è migliorata, più forte e drammatica, ma fa anche ridere un po' di più», ha detto Claudio Amendola. «E quest'anno abbiamo spinto anche sulla parte sentimentale senza cadere nel melò, restando sempre in pieno stile poliziesco».

La stagione è composta da dodici episodi diretti da Marco Pontecorvo (i primi nove episodi) e Luca Facchini (gli ultimi quattro). Nel cast anche Fortunato Cerlino, Rosa Diletta Rossi, Alessandro Sperduti, Margherita Vicario, Eugenio Franceschini, Alessia Barela, Antonia Liskova, Claudia Vismara, Angela Finocchiaro e Nicole Grimaudo. La serie è una co-produzione Rai Fiction e Cattleya in collaborazione con Netflix.

Trama

Carlo Guerrieri e Malik Soprani tornano ad affrontare casi e indagini in questa seconda stagione di "Nero a metà" che esplora il tema della diversità affrontando i problemi della Roma di oggi, tra ambienti multietnici e quartieri alto-borghesi che nascondono segreti e problematiche.

A inizio stagione ritroviamo Carlo a capo dell'investigativa e Malik fresco di promozione, mentre Alba è appena tornata a Roma dopo un master all'estero. L'intera squadra verrà scossa da un terribile evento che segnerà tutti, portando i vari protagonisti a fare scelte diverse. Intanto, la relazione tra Carlo e Cristina viene stravolta da Marta (Nicole Grimaudo), una collega incontrata in circostanze drammatiche e subito entrata nei pensieri di Carlo, che promette di trovare il responsabile della morte del figlio di lei.

Claudio Amendola è Carlo Guerrieri L’ispettore Carlo Guerrieri è una vera colonna del commissariato rione Monti, amato e rispettato nonostante i suoi metodi poco ortodossi e le sue uscite sarcastiche. Ha cresciuto da solo la figlia Alba dopo l’apparente suicidio della moglie Clara (Margherita Laterza), che in realtà aveva finto la sua morte per darsi al crimine. Carlo non riesce a perdonare la menzogna e, a differenza di sua figlia, ha messo una pietra sopra la sua storia con l’ex moglie. Anche per questo si sente finalmente pronto a sposare Cristina, con la quale ha avuto una relazione clandestina. Il destino però ha deciso di mettere di nuovo a soqquadro la sua vita sentimentale e, a ridosso del matrimonio, lo porta a fare un incontro destinato a rivoluzionare tutto. «Guerrieri è maturato e cresciuto», ha detto Amendola. Crede di essere libero dalle sue gelosie e modi di essere, e viene travolto da una situazione difficile da affrontare, che darà inizio a una stagione più forte e drammatica».

Miguel Gobbo Diaz è Malik Soprani Dopo un inizio burrascoso, tra Malik e Carlo ora c’è rispetto e amicizia (anche se nessuno dei due lo ammetterebbe). Ciò che ora lo tormenta è aver perduto l’amore di Alba, che ha sacrificato dando la precedenza al suo senso del dovere. Quando la rivede, dopo diversi mesi di lontananza, ha la prova che l'amore per lei è ancora tutto lì, mentre Alba sembra non volere più alcun contatto con lui. Durante la seconda stagione, Malik viene messo alla prova da un ragazzino, Alex, che gli ricorda se stesso da piccolo e attraverso il quale incontra una donna, Monica, che tenta di fargli voltare pagina.

Rosa Diletta Rossi è Alba Guerrieri Appena tornata da un periodo di studio a Montreal, Alba è ormai una professionista di prim’ordine. Lavora come anatomopatologa nell’Istituto di Medicina legale guidata dal suo mentore, la professoressa Giovanna Di Castro. È preparata, seria, determinata e la Di Castro ne ha fatto il suo braccio destro, affidandole buona parte del suo lavoro. Le sue intuizioni sono spesso decisive per la soluzione dei casi sui quali i nostri sono chiamati a indagare. La storia naufragata con Malik le ha lasciato tracce profonde e ora Alba ha deciso di non voler più soffrire: è tempo di prendersi una pausa e concedersi qualche distrazione. La conoscenza di Enea Chiesa, suo giovane collega, la aiuta in questa direzione: è bello, dolce e allegro. Ma a renderla davvero inquieta è il pensiero di sua madre: da quando ha scoperto che è latitante, sente il bisogno di cercarla a costo di andare contro suo padre, che le consiglia al contrario di dimenticarla.

Fortunato Cerlino è Mario Muzo Il sovrintendente capo Mario Muzo è il migliore amico di Carlo e continua a non vedere troppo bene l’ingresso di Malik in squadra. In più ora è convinto che abbia una relazione con sua moglie Olga, quando tra i due c’è solo una sincera amicizia nata durante una missione. «Fortunato ha la battuta pronta in qualunque situazione», ha detto Amendola. «È stato d’aiuto a spezzare la tensione in certi momenti in cui la lavorazione era drammatica» per via delle scene più emotivamente intense.





Margherita Vicario è Cinzia Repola Cinzia Repola è la sovrintendente della squadra di Carlo. Ha dato alla luce una bambina avuta dal collega Lisi, già sposato e non pronto a prendersi le sue responsabilità. Cinzia ha portato avanti la gravidanza lo stesso e ha intrapreso con trasporto una felice convivenza con Marco Cantabella, che per tanto tempo l’ha amata in silenzio e che alla nascita ha riconosciuto Emma con grande gioia. Cinzia è l'agente dei tabulati, delle intercettazioni, dei tracciati telefonici e questo la rende una risorsa preziosa per il commissariato.

Alessandro Sperduti è Marco Cantabella L’agente scelto Marco Cantabella è il classico bravo ragazzo: gentile, disponibile, un po' timido e impacciato. Ora che lui e Cinzia sono una coppia, Marco adora fare da padre alla piccola Emma (che porta il suo cognome) e non vede di buon occhio l’improvviso interesse per la bambina da parte di Lisi, il padre biologico. È agitato per questo e c'è da giurarci: farebbe di tutto per salvaguardare l'equilibrio della sua famiglia.

Antonia Liskova è Micaela Carta Micaela Carta è la dirigente della Squadra Mobile. L’indagine condotta su Carlo Guerrieri nel corso della prima stagione le ha insegnato a stimare quel poliziotto ruvido ma giusto. Micaela è una donna carismatica, dal fascino algido e dalla moralità spiccata, che nasconde un inaspettato senso dell’umorismo. Determinata quando serve, non fa sconti a nessuno, ma è capace di grande spirito di sacrificio per proteggere i suoi.

Angela Finocchiaro è Giovanna Di Castro Giovanna è la guida di Alba. Milanese, schietta, dalla battuta pronta oltre che un vero genio nel suo lavoro. Ha sofferto la partenza di Alba per Montreal ed è felice di vederla tornare, anche se lo nasconde dietro battute provocatorie. La verità, però, è che dopo anni passati a ridare ai morti la loro storia inizia a provare disagio e una certa voglia di fuggire, che inizialmente cerca di nascondere con mille scuse. Ma Alba non è disposta a lasciare che il suo mentore abbandoni il campo così facilmente.

Nicole Grimaudo è Marta Moselli «Nicole Grimaudo porta un personaggio immenso», ha detto Amendola. «Una parte dolente che ci ha emozionato tantissimo». L’ispettrice Marta Moselli è una donna forte e decisa. Ha cresciuto il figlio Paolo da sola a Napoli e da poco si è trasferita con lui a Roma. Quando il ragazzo muore sotto i suoi occhi qualcosa si spezza dentro di lei: viene travolta dal dolore e dal desiderio di vendetta. L’incontro con Carlo proprio vicino al cadavere del figlio è l’unica sua ancora di salvezza. Carlo le promette che seguirà l’indagine sull'incidente che ha ucciso Paolo.

Eugenio Franceschini è Enea Chiesa Enea è tanto preparato e scrupoloso nel lavoro quanto leggero e positivo nell’affrontare la vita e le questioni di cuore. Quando incontra Alba viene subito colpito e la scoperta che sarà la sua tutor presso l’Istituto di Medicina Legale non lo scoraggia minimamente dal corteggiarla. Enea sa cosa vuole e anche quando capisce che tra Alba e Malik c’è ancora del sentimento non smette di invitarla a uscire.

Claudia Vismara è Monica Porta Psicologa capace e donna brillante, Monica entra nella vita di Malik grazie a uno dei casi che la squadra del commissariato rione Monti affronta nel corso della serie. Tra i due scatta una sintonia immediata, non solo professionale. È lei ad aiutare Malik nel rapporto con il piccolo Alex, il ragazzino rimasto solo dopo l'arresto della madre. Alex gli ricorda ciò che ha vissuto quando era bambino, il periodo difficile prima dell'incontro con la madre adottiva. Monica capisce cosa prova e lo sostiene in questo percorso. Capisce anche che con Malik sta nascendo qualcosa, consapevole tuttavia che il rsuo apporto con Alba non sia del tutto risolto. Questo non le vieta però di giocare a carte scoperte.

