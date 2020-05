“Non dirlo al mio capo”, trama, cast e personaggi

Lisa, nonostante la gravidanza e la nascita della prima figlia è riuscita a portare avanti i suoi studi in giurisprudenza . Ma per tutta la vita è stata solo una mamma e questo si riflette sul suo look un po' trascurato e fuori moda , che però non nasconde la sua bellezza naturale .

Avvocato di successo, è abile a tenere lontane le persone che potrebbero scoprire il grande dolore che ha dentro per la morte del fratello, avvenuta quando erano ragazzini, durante una gita in barca da soli.

Non è tipo da relazioni stabili, odia i bambini e non ha nessuna intenzione di mettere su famiglia. Gli piacciono le cose belle, le belle macchine, le belle case e le belle donne.

Perla ( Chiara Francini ) è la nuova vicina di casa di Lisa. Età non definita, ma sicuramente ben portata, Perla è una che non si dimentica. In circostanze normali lei e Lisa non solo non si rivolgerebbero parola, ma faticherebbero a riconoscersi come due esemplari della stessa specie. Tuttavia, Lisa ha un disperato bisogno di una babysitter che non gli costi più del suo stipendio. Perla ha un disperato bisogno di un lavoro che dimostri al giudice che non vuole approfittare dei soldi dell'ex marito. Così, sebbene Perla non sia esattamente il tipo di donna cui una madre affiderebbe la prole, Lisa non ha scelta.

Giorgia Surina è Marta Castelli

Marta (Giorgia Surina), 30 anni, è il secondo avvocato dello studio, una giovane professionista seria, ma fortemente competitiva. Per lei la carriera è tutto. Non ha mai un capello fuori posto e sceglie i casi in base alle possibilità di vittoria. Non le interessano i clienti, né tantomeno i loro problemi. Le interessa vincere, in qualunque modo, per questo motivo rappresenta la vera antagonista di Lisa.

Ma l'antagonismo tra le due donne non sarà solo in campo lavorativo, perché Marta ha per Enrico un vero trasporto, che la porterà a illudersi circa la natura della loro relazione sessuale, che la giovane si convince essere terreno fertile per una relazione seria, a cui il giovane avvocato invece non pensa lontanamente.