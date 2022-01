“Non mi lasciare”: trama, cast e personaggi

La nuova fiction di Rai1 con protagonista Vittoria Puccini, tra thriller e psicologia Alessandro Roia e Vittoria Puccini in "Non mi lasciare" Credit: © Rai Redazione Sorrisi







Va in onda a partire dal 10 gennaio su Rai1 alle 21.25 “Non mi lasciare”, serie thriller in quattro serate con protagonisti Vittoria Puccini e Alessandro Roia.

Ambientata a Venezia, la fiction naviga nelle profondità del deep web a caccia di una pericolosa rete di criminali che adesca i bambini che vivono in circostanze svantaggiate. A guidarci in quersta indagine tra mistero e psicologia sarà Elena Zonin (Puccini), vicequestore con un passato misterioso che torna nella città che l'ha vista crescere e dove ritrova il suo grande amore di gioventù Daniele (Roia) e l'allora miglior amica Giulia (Sarah Felberbaum) che ora è diventata sua moglie.

Un viaggio tra Venezia, Polesine, Milano e Roma, ma soprattutto tra i generi: action, thriller, ma anche emozioni e le profondità della psicologia dell'animo umano.

La trama

Il vicequestore Elena Zonin (Vittoria Puccini) vive e lavora a Roma, dove si occupa di crimini informatici e dà la caccia a una rete di pedofili. Quando viene ritrovato nella laguna di Venezia il corpo senza vita di un bambino, indaga subito sul caso, convinta che sia riconducibile all'inchiesta alla quale si dedica da anni. Proprio da quella città che era casa sua è andata via misteriosamente anni prima. Qui ci sono ancora Daniele (Alessandro Roia), il suo grande amore di allora e Giulia (Sarah Felberbaum), sua moglie, che un tempo era la migliore amica di Elena. Elena si ritroverà così tra i luoghi della sua giovinezza, proprio mentre l’indagine porterà i poliziotti a scoperchiare un caso complesso che finirà per coinvolgere nemici influenti e insospettabili, ponendo Elena e Daniele nell’occhio del ciclone di una missione che metterà a repentaglio la loro stessa vita.

Il cast e i personaggi

Vittoria Puccini è Elena

La vita di Elena è in perenne equilibrio tra ciò che è giusto fare e ciò che può portare a casa il risultato, anche in modo non convenzionale. Le sue capacità di scandagliare l’animo umano la portano a notare cose che sfuggono anche a uno sguardo attento.

Alessandro Roia è Daniele

Daniele è uomo tutto di un pezzo con una sensibilità fuori dal comune che lo porta a empatizzare con il mondo circostante. L’indagine sulla scomparsa del piccolo Gilberto e poi di Angelo lo scuoterà talmente in profondità da spingerlo a chiudere la partita al più presto, anche con metodi non convenzionali. Il ritorno di Elena, il suo grande amore adolescenziale, mette in discussione il suo mondo e quello di Giulia.

Sarah Felberbaum è Giulia

Giulia vive una vita semplice circondata dagli affetti, è serena con i suoi figli, una bellissima casa, gli amici, Daniele. Il ritorno improvviso di Elena, la sua migliore amica ai tempi del liceo, dà una scossa fortissima alle sue certezze che si annacquano nelle pieghe dell’indagine e nell'animo del marito. E qualcosa, in Elena, la colpisce e la spinge, da buona poliziotta, a indagare su di lei. E quando indaga sa essere efficiente e risoluta.