Nuove stagioni delle fiction: “Don Matteo” e “Doc” nel 2024, “Cuori” in forse

Quali sequel sono pronti? Quanti in lavorazione? E chi invece (forse) non rivedremo più? Tiziana Lupi







Sono molte le serie di cui speriamo di vedere presto la stagione successiva. Alcune si sono concluse con un finale aperto, lasciando in sospeso vicende e amori, ad altre ci siamo affezionati e abbiamo voglia di trascorrere molte serate insieme con i protagonisti. Qui vi raccontiamo quali ritroveremo (e quando)

Pronte per andare in onda

Doc - Nelle tue mani 3

La terza stagione arriverà su Rai1 a gennaio 2024: il dottor Andrea Fanti porterà finalmente il suo camice da primario. Tra le new entry, Giacomo Giorgio (Ciro in “Mare fuori”) interpreta il ruolo di uno specializzando.

Màkari 3

I nuovi casi del giornalista detective Saverio Lamanna (Claudio Gioè) arriveranno su Rai1 la prossima primavera. Al fianco di Gioè ci sono ancora la bella Suleima (Ester Pantano) e l’irresistibile Peppe Piccionello (Domenico Centamore).

Mare fuori 4

A febbraio su Rai2 vedremo la nuova stagione: torneranno le vicende di Edoardo (Matteo Paolillo), Carmine (Massimiliano Caiazzo), Rosa (Maria Esposito), e Cardiotrap (Domenico Cuomo).

Studio battaglia 2

A inizio 2024 continueranno su Rai1 le storie (e i processi) delle donne della famiglia Battaglia: Marina (Lunetta Savino), Anna (Barbora Bobulova) e Nina (Miriam Dalmazio).

In attesa del ciak

Blanca 3

Tra scrittura e riprese ci vorranno un paio di anni, ma è certo che rivedremo “Blanca” su Rai1. Le avventure della detective ipovedente interpretata da Maria Chiara Giannetta torneranno nel 2025. Con ogni probabilità anche questa volta saranno sei puntate.

Fosca Innocenti 3

Vanessa Incontrada ha confermato la terza stagione della serie poliziesca di Canale 5, che sarà anche l’ultima. Accanto al vicequestore di Arezzo ritroveremo Cosimo (Francesco Arca) al quale Fosca, nell’ultima puntata della seconda stagione, ha chiesto di sposarla.

Imma Tataranni 4

Complice il successo da oltre 4 milioni di spettatori della terza stagione, si sta lavorando alla quarta. Il sostituto procuratore Imma Tataranni tornerà con tante sorprese, a partire dal triangolo amoroso tra il marito Pietro e il maresciallo Calogiuri.

Un passo dal cielo 8

Per le nuove avventure di Manuela Nappi (Giusy Buscemi) e del fratello Vincenzo (Enrico Ianniello) dovremo attendere il 2025. A confermare la nuova stagione è stato il produttore Luca Bernabei. A quanto si sa, le nuove puntate saranno girate ancora in Veneto e il cast dovrebbe essere riconfermato.

Il Patriarca 2

Nonostante il rinnovo non sia ufficializzato da Mediaset, sembra che la serie interpretata da Claudio Amendola avrà un seguito. Ad annunciarlo è stato lo stesso attore in un video diffuso sui social, che ha anche anticipato alcuni sviluppi del suo personaggio: la salute del boss Nemo Bandera, affetto da Alzheimer, continuerà a deteriorarsi mentre i suoi familiari lottano per l’eredità.

Quelle che si stanno girando proprio adesso

Viola come il mare 2

Dopo alcune settimane a Palermo sono in corso (negli studi della casa di produzione Lux Vide a Formello, alle porte di Roma) le riprese della seconda stagione della serie con Francesca Chillemi e Can Yaman, sempre alle prese con indagini e questioni di cuore. Andrà in onda su Canale 5.

Don Matteo 14

Salvo cambiamenti dell’ultimo minuto, le nuove avventure del prete investigatore dovrebbero arrivare su Rai1 nella prossima primavera. Al momento sono in corso le riprese che, come di consueto, si svolgono tra Formello e Spoleto (PG) e si concluderanno nel febbraio del 2024. Accanto a Raoul Bova (don Massimo), Nino Frassica (il maresciallo Cecchini) e gli altri volti “storici” della serie (Natalina, Pippo e il brigadiere Ghisoni), arriveranno nuovi personaggi: il capitano Diego Martini (Eugenio Mastrandrea), il pubblico ministero Vittoria Guidi (Gaia Messerklinger), Giulia Mezzanotte (la sorella di don Massimo, interpretata da Federica Sabatini) e il piccolo Bart (Francesco Baffi).

I casi di Teresa Battaglia

Dopo “Fiori sopra l’inferno”, l’esperta in serial killer Teresa Battaglia (interpretata da Elena Sofia Ricci) affronta una nuova indagine per Rai1. La storia questa volta è ispirata al giallo di Ilaria Tuti “Ninfa dormiente”, che vedrà Teresa impegnata a risolvere un caso irrisolto risalente alla Prima guerra mondiale.

Le indagini di Lolita Lobosco 3

I fan del vicequestore della questura di Bari (protagonista Luisa Ranieri, oltre 7 milioni nell’ultima puntata della seconda stagione) possono stare tranquilli: le riprese, tra Bari e altre località pugliesi, si stanno per chiudere. “Lolita Lobosco” tornerà dunque su Rai1 nel 2024.

Di queste non si sa ancora molto

Buongiorno, mamma! 3

Nell’ultima puntata della seconda stagione si sono concluse le vicende in sospeso e sono stati risolti il mistero di Maurizia e il coma di Anna. Eppure, nonostante non ci siano ancora dichiarazioni da parte di Mediaset e Lux Vide, la sceneggiatrice Elena Bucaccio non ha escluso la possibilità di una terza stagione, compatibilmente con gli impegni dei due protagonisti Raoul Bova e Maria Chiara Giannetta, entrambi al lavoro su altri set.

Cuori 3

Anche su un possibile seguito delle vicende ambientate nell’ospedale Molinette di Torino non esistono certezze. O, meglio, sappiamo per certo che la Rai non ha ancora confermato la terza stagione nonostante gli sceneggiatori abbiano già un’idea della trama. Anche perché sono molte le storie lasciate in sospeso dall’ultima puntata, a partire dal malore che ha colto Cesare (Daniele Pecci) fino all’evoluzione della storia tra Alberto (Matteo Martari) e Delia (Pilar Fogliati), che abbiamo visto baciarsi mentre scorrevano i titoli di coda.

I bastardi di Pizzofalcone 5

Il finale della quarta stagione della serie interpretata da Alessandro Gassmann era davvero aperto, con l’ispettore Lojacono che guarda inquieto il misterioso contenuto di un pacco che gli è stato appena consegnato. Seppur l’attesa sia dunque tanta, non c’è ancora alcuna certezza che le vicende che si svolgono nel commissariato napoletano avranno un ulteriore sviluppo. Tra i fattori che si stanno valutando ci sono la disponibilità degli attori e l’esaurimento dei romanzi di Maurizio de Giovanni, da cui è tratta la serie.

Blackout 2 - vite sospese

Qualche tempo fa Luca Barbareschi, che ne è il produttore, ha annunciato l’arrivo della seconda stagione della fiction con Alessandro Preziosi ambientata in un albergo nella Valle del Vanoi, in Trentino. Al momento, tuttavia, non si conoscono né i tempi né la trama delle eventuali nuove puntate.