“Oltre la soglia”: trama, cast e personaggi

Da mercoledì 6 novembre, in prima serata su Canale 5, prende il via la nuova serie medical "Oltre la soglia": protagonista è l'attrice Gabriella Pession nei panni della psichiatra Tosca Navarro, primario di un reparto all’avanguardia nella cura di adolescenti con disagi psichici.

La fiction, prodotta da Paypermoon Italia e diretta da Monica Vullo e Riccardo Mosca, affronta ed esplora temi duri e scottanti, rompendo il muro di silenzio che circonda le malattie psichiatriche in età giovanile. La protagonista è un personaggio affascinante e misterioso: la dottoressa Navarro, infatti, nasconde un passato difficile e una diagnosi di schizofrenia. Avendo vissuto in prima persona (e in parte vivendo ancora) il disagio psichico, nessuno meglio di lei sa leggere e curare le menti fragili dei suoi giovani pazienti, agendo spesso anche fuori dagli schemi.

Nel cast troviamo anche Paolo Briguglia, Alessandro Tedeschi, Nina Torresi, Camilla Ferranti e con la partecipazione di Giorgio Marchesi.

Prima di vedere cosa succede nella prima puntata, approfondiamo insieme trama, cast e personaggi.

La trama

Tosca Navarro è il primario di un reparto all’avanguardia nella cura di malattie psichiatriche che colpiscono gli adolescenti. Nel suo campo Tosca è la migliore, ma nasconde un passato difficile e una diagnosi di schizofrenia, che cerca di tenere segreta. Soprattutto a Piergiorgio Di Muro, uno dei PM della Procura, il quale si scontra subito con la sua insofferenza alle regole, in un conflitto che sembra insanabile e che invece sfocia in un’attrazione a cui entrambi cercano, invano, di resistere.



Gabriella Pession è Tosca Navarro Psichiatra e primario del reparto dedicato agli adolescenti con disturbi psichiatrici, nessuno come lei è in grado di leggere con lucidità e ironia, con empatia e cinismo, dentro le menti fragili dei suoi pazienti. Pur essendo nel suo campo la migliore, deve cercare di tenere a bada una diagnosi di schizofrenia paranoide.

Arianna Becheroni è Tosca quindicenne Tosca sin da giovane è una ragazzina ribelle e acutamente intelligente. In questa serie, la Tosca quindicenne rappresenta il lato oscuro della dottoressa, una sorta di spirito guida, che le dà intuito e forza, che la costringe ad essere sempre al massimo sebbene le ricordi a ogni istante che la via che ha scelto (curare i ragazzi invece che prendersi cura di sé come dovrebbe, darsi a loro invece che risparmiarsi) la consuma in fretta, come se fosse una candela che brucia da due parti.

Giorgio Marchesi è Piergiorgio Di Muro PM per la Procura presso il Tribunale dei Minori, Di Muro e Tosca si dichiarano guerra non appena si incontrano per la prima volta. Lui infatti ha una visione completamente opposta a quella di Tosca: per lei i ragazzi sono sempre delle vittime, per Di Muro invece certi soggetti sono irrecuperabili e allora tanto vale neutralizzarli da piccoli. Tra i due però c’è anche un’attrazione e una chimica innegabile, a cui entrambi cercano in tutti i modi di resistere.

Paolo Briguglia è Alessandro Agosti Psichiatra e psicoterapeuta, è il braccio destro di Tosca, nonché suo terapista: infatti, è l'unico in ospedale a sapere della malattia che affligge Tosca. Idealista, al contrario di Tosca è un po’ secchione, dotato di empatia e umanità.

Alessandro Tedeschi è Francesco Negri Neuropsichiatra, poco incline a lavorare in team, ha una visione diametralmente opposta della vita e della cura dei pazienti rispetto a Tosca: amante dei protocolli lui, imprevedibile e sempre pronta a infrangere le regole lei. A Tosca non ha mai perdonato di avergli soffiato il ruolo di primario. Per questo, aspetta solo l’occasione giusta per prendere il suo posto.

Nina Torresi è Barbara Cappello Psicologa, è la più giovane nel team di Tosca, che per lei è un esempio da seguire. Bella, solare, piena di fiducia negli altri, pensa che ci sia sempre del buono nelle persone e lo cerca con convinzione. Però, questo è anche un limite: infatti, anche Barbara nasconde un terribile segreto, ovvero un marito geloso e violento dal quale non riesce a separarsi.

Camilla Ferranti è Mirta Tonutti Assistente sociale da quasi vent'anni, fronteggia famiglie complicate e situazioni davvero delicate. Lei e Tosca sono molto amiche e insieme formano un’ottima squadra: stessa ironia, intesa perfetta, e solida complicità.

Massimo De Lorenzo è Achille Loreto Direttore amministrativo dell'ospedale, è uomo di marketing. Che si tratti del bilancio di un’azienda di import-export o di quello di un ospedale all’avanguardia per lui non fa differenza. Nella sua cinica visione del mondo, senza soldi non esisterebbero né l’una né l’altro. Tosca è insofferente a lui e alle sue idee, come lui lo è ai suoi “colpi di testa”. Il risultato è un duello continuo, che non esclude, da entrambe le parti, il ricorso a colpi bassi.

La trama della prima puntata Jacopo è un diciassettenne appassionato di disegno, apparentemente soggetto ad attacchi di natura psichiatrica, il cui genio ribelle non viene riconosciuto nel contesto degradato in cui vive. Sarà Tosca a capire che il ragazzo è cognitivamente iperdotato e a dargli una possibilità di esprimersi al di fuori del reparto dove i meno attenti vorrebbero invece rinchiuderlo.

