Orietta Berti sul set della nuova stagione di “Che Dio ci aiuti!”

La cantante ha girato una puntata speciale con Francesca Chillemi e Pierpaolo Spollon Pierpaolo Spollon, Orietta Berti e Francesca Chillemi Tiziana Lupi







Come vi abbiamo anticipato qualche tempo fa, la settima stagione di “Che Dio ci aiuti” (in onda su Rai1 dal 12 gennaio) sarà quella dell’uscita dalla serie di Elena Sofia Ricci. Suor Angela sarà presente solo in tre episodi e il testimone passerà nelle mani di Azzurra (Francesca Chillemi) che, preso atto della sua vocazione, ha trascorso gli ultimi tempi a imparare da suor Angela i compiti religiosi (ma anche, o soprattutto, come impicciarsi dei fatti di chi la circonda!) e ora è pronta a continuare il suo noviziato.

Come di consueto, noi di Sorrisi siamo andati a curiosare dietro le quinte del set e abbiamo incontrato nientemeno che... Orietta Berti! E la sua non era di certo una visita di cortesia: la cantante sarà, infatti, la guest star del 14° episodio (dei 20 previsti) nei panni di se stessa. O quasi: gli sceneggiatori hanno scritto che Orietta, giunta ad Assisi per un concerto, sarà assalita da inspiegabili attacchi di ansia e cercherà un aiuto da Emiliano (Pierpaolo Spollon), lo psichiatra del Convento degli Angeli custodi, al quale chiederà comprensibilmente discrezione assoluta. Questo susciterà, però, la gelosia di Sara (Federica Pagliaroli, una delle nuove entrate della stagione): dopo diversi tira e molla, lei ed Emiliano hanno deciso di mettere da parte l’amore e restare amici, ma sentirlo parlare al telefono con una donna misteriosa, che una notte va addirittura a trovarlo nel suo appartamento, le procurerà un vero e proprio shock. Solo dopo una serie di equivoci a catena, la giovane scoprirà che la sua presunta rivale è, in realtà, Orietta Berti. Che, a sua volta, realizzerà che la ragione dei suoi attacchi di ansia è “solo” la mancanza del marito Osvaldo e incoraggerà Sara a non mollare Pierpaolo perché «quando l’amore viene, il campanello suonerà».

Orietta Berti sul set di "Che Dio ci aiuti!" Francesca Chillemi con Orietta Berti che qui interpreta se stessa. La proposta di realizzare una puntata le è arrivata lo scorso anno e gli sceneggiatori hanno seguito le sue indicazioni per definire il personaggio. Di fronte a Orietta c’è Pierpaolo Spollon mentre accanto c’è tutto il team di produzione e regia. Orietta ha indossato vestiti del suo guardaroba: le è stato chiesto di portare con sé cinque cambi (ne ha usati

quattro). Non ha scelto nulla di nero (è il colore degli abiti delle suore) né di blu perché con questa tonalità

si veste Azzurra. Orietta è stata sul set due giorni, ad accompagnarla c’era il figlio Omar. Questo è il “gobbo” con le battute a lei destinate. Anche i trucchi sono di Orietta. lei, carica di abiti, questa volta non ha potuto portare sul set i suoi “mitici” biscotti come fa di solito. Orietta con Pierpaolo Spollon, che di lei dice: «Orietta è la parte pop della storia della tv a cui mi ispiro, insieme a Iva Zanicchi e Totò». Pierpaolo Spollon, Orietta Berti e Francesca Chillemi: «La serie ha un messaggio importante: non siamo soli, insieme si è accettati e non etichettati».

«Lo penso davvero: l’amore arriva all’improvviso, ha i suoi tempi» dice sicura Orietta, di nuovo sul set di una fiction dopo l’esperienza, nel 2010, in “Tutti i padri di Maria”, al fianco di Lino Banfi e Lino Toffolo. Essere affetta da attacchi di ansia per l’assenza del marito l’ha divertita perché nella vita non le è mai capitato: «Osvaldo mi ha sempre seguito sul lavoro fino a poco tempo fa. Purtroppo ora non può più farlo per problemi di salute ma prima mi accompagnava ovunque, anche ai concerti». A sostituirlo ci sono i figli: più spesso Otis, stavolta Omar che segue con attenzione le riprese e ci conferma ciò che pensavamo. Cioè, che sua madre è una “macchina da guerra” e sembra non stancarsi mai: «Dorme due-tre ore per notte e più impegni ha più è contenta. Quando eravamo in lockdown abbiamo quasi dovuto legarla per farla stare ferma (ride)». Lei prova a smentire: «Lavoro da quando avevo 18 anni, ora mi stanco un po’ più di prima»; ma poi snocciola una serie di impegni che vanno dal “Grande Fratello” alla pubblicità, passando per i concerti e la promozione del suo cofanetto di dischi e del suo ricettario, una mole di impegni che spaventerebbe chiunque. Tranne lei.

«Orietta è una forza della natura. La guardo in tv fin da quando ero piccola e mi ha trasmesso le chiavi del suo lungo successo, ovvero la sua integrità e il suo essere fedele a se stessa» commenta Francesca Chillemi. Sul successo di Orietta, Pierpaolo Spollon ha un aneddoto: «Tre anni fa giravamo “Doc” e io cambiai una battuta del mio personaggio. Quando Andrea Fanti chiedeva notizie di artisti che scopriva essere morti negli anni che la sua memoria aveva cancellato, io esclamai: “Meno male che Orietta Berti sta bene!”. Quella battuta fu ripresa da Twitter e rimase in tendenza per due sere. Sarà stata una coincidenza ma, da qual momento, Orietta non si è più allontanata dalla tv. Posso dire con orgoglio di averle portato fortuna!».