“Padre Pio”: trama e cast della miniserie con Sergio Castellitto

05 Maggio 2020 | 11:32 di Redazione Sorrisi

“Padre Pio” è una miniserie televisiva del 2000, diretta da Carlo Carlei, che vede Sergio Castellitto nei panni del frate di Pietrelcina. Andata in onda su Mediaset proprio in occasione della beatificazione, racconta la storia della sua vita, dall’infanzia fino agli 80 anni.

La trama

La vita di Padre Pio (Sergio Castellitto), un susseguirsi di eventi prodigiosi che gli hanno valso la fama del santo vivente: stimmate, profezie, guarigioni inspiegabili. Nell'arco della sua esistenza è riuscito a coagulare attorno alla sua figura un seguito di devoti tale da suscitare sospetti e invidie nella stessa Chiesa.

Padre Pio ha 81 anni ed è al termine dei suoi giorni. La mezzanotte è da poco passata e nella piazza stracolma di fedeli in attesa della prima messa si ferma un'auto dalla quale scende un Prelato arrivato da Roma a titolo personale. In realtà è mandato dal Sant'Uffizio per smascherare quello che per decenni è stato ritenuto un fenomeno medievale. Padre Pio non si sottrae all'ultimo interrogatorio. Così, spronato dalle domande provocatorie del Visitatore, comincia a raccontare la sua vita.

Il cast

Sergio Castellitto, Sergio Albelli, Pietro Biondi, Gianni Bonagura, Jurgen Prochnow, Lorenzo Indovina, Flavio Insinna, Pierfrancesco Favino