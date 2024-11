Parte “Il Patriarca 2”, diretta e interpretata da Claudio Amendola, un boss con l’Alzheimer

Da venerdì 15 novembre in prima serata su Canale 5 Solange Savagnone







Claudio Amendola è in uno di quei giorni in cui l’allegria lo fa essere fin troppo sincero. E allora mi confida di quanto sia fastidioso per un regista dover nascondere tutti i marchi mentre gira: «Ma si può coprire il logo di un’automobile con lo scotch nero? O quello delle felpe più di moda fra i ragazzi?». Per non dire di quando le attrici si svegliano già truccate... Ma è il bello delle fiction, il cui scopo è trasportarci in un altro mondo. Nel caso di “Il Patriarca 2”, diretto e interpretato da Amendola, il mondo che vediamo è quello di Nemo, boss pugliese alle prese con una famiglia complicata, un passato che ritorna a minacciare il suo potere e una malattia invalidante come l’Alzheimer.

Le è mancato Nemo?

«Mi è mancato perché ha più di una sfaccettatura e mi permette di confrontarmi con la debolezza del forte. Nemo ha una malattia, e quando un uomo forte si trova davanti a qualcosa più forte di lui che non può combattere allora diventa interessante. Mi è piaciuto dare una debolezza a questo personaggio».

Come procede la malattia in questa stagione?

«Un piccolo peggioramento c’è, ma non gli impedisce di essere lucido e a capo della sua organizzazione».

Nelle note di regia ha scritto: «Anche questa seconda stagione esplorerà tutta la gamma delle passioni umane, dall’ambizione all’orgoglio, dall’amore alla vendetta». Partiamo dalla prima, l’ambizione: quanto è presente (o lo è stata) nella sua vita?

«Lo è stata molto in passato, ha fatto parte di un periodo di onnipotenza abbastanza lungo in cui il successo non lo quantificavo per quello che era ma per quello che mi dava. Per fortuna poi è passata, ora la mia ambizione è essere felice».

Ci sta riuscendo?

«Sarebbe grave se non fosse così alla mia età e con la fortuna che ho avuto. Sono in pace con me stesso, sono felice di ciò che ho ottenuto e di quello che avrò. Non rimpiango nulla».

È mai stato “fregato” dall’orgoglio?

«Eh sì, l’orgoglio è bello e giusto, ma ogni tanto ti porta fuori strada e andrebbe messo nel cassetto. A volte ti dà grande soddisfazione: sono orgoglioso di tante cose che non sono andate bene, per esempio oggi sono orgoglioso di essere della Roma... nonostante la Roma!».

La vendetta è un piatto da gustare freddo o, come diceva la poetessa Alda Merini, «la miglior vendetta è la felicità»?

«Sposo entrambe le definizioni. La vendetta si gusta molto meglio freddissima, dopo tanti anni. Però mi piace tantissimo che la vendetta sia la mia felicità».

Sull’amore le lascio tema libero...

«È la cosa più bella che ti possa accadere nella vita».

Come regista è molto severo con sé stesso?

«Sono l’unico con cui sono severo, e allo stesso tempo l’unico di cui mi fido ciecamente! Ho lavorato con registi che coccolano, urlano oppure odiano gli attori: ci sono mille modi per approcciarsi a un attore, ma l’unico giusto è quello di rispettare i suoi tempi e modalità. Recitare è un lavoro privilegiato ma difficilissimo, che influisce sull’emotività. Se ami gli attori, la regia è un enorme lavoro di psicologia».

Gli sceneggiatori hanno scatenato le loro peggiori fantasie o si sono ispirati a storie vere?

«La realtà è sempre molto peggio di quello che possiamo immaginare. La sceneggiatura, in una serie “crime-melò” come questa, è il vangelo e, siccome raccontiamo una storia fittizia, è tutto frutto della fantasia».

Nemo è il boss di Levante, in realtà Monopoli (BA).

«Abbiamo girato in tanti posti della Puglia, oltre a Monopoli. Ci siamo allargati mostrando scorci diversi. Raccontando un paese immaginario abbiamo potuto prendere il meglio da tante zone diverse».

Dopo una “full immersion” di circa sei mesi, come ha fatto a disintossicarsi da “Il Patriarca”?

«Marcello Mastroianni una volta mi disse: “Diffida degli attori che entrano nella parte”. È diventato il mio mantra. Noi attori fingiamo, non ci portiamo il personaggio a casa. Se non sai fare finta hai un problema e non sai recitare».

Ci aggiorna sulle riprese di “I Cesaroni 7”?

«Dovremmo iniziare a girare il 24 febbraio: sarò io a dirigere la serie. Stiamo lavorando come pazzi sulle sceneggiature e per i casting sto vedendo tantissimi ragazzi. Saremo tutti i Cesaroni maschi e due o tre chicche femminili, se riesco a chiuderle... So quanto è attesa, siamo consapevoli che è una grande sfida».

E poi adesso ha debuttato pure come scrittore.

«Il 12 novembre è uscito “Ma non dovevate andà a Londra?”, in cui racconto il viaggio formativo tragicomico che ha segnato la mia vita e che ho avuto l’onore e il piacere di fare a 11 anni con mia madre (l’attrice e doppiatrice Rita Savagnone, parente alla lontana di chi scrive, ndr) nei Paesi comunisti dell’Est. È un grande regalo che ho voluto farle dopo tutto quello che lei ha fatto per me».