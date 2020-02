“Passeggeri notturni”: trama, cast ed episodi

25 Febbraio 2020 | 10:05 di Paola Toia

Da martedì 25 febbraio, in esclusiva su RaiPlay, arriva la serie tv in 10 puntate da 13 minuti ciascuna dal titolo “Passeggeri notturni”, tratta dalle raccolte di racconti “Passeggeri notturni” e “Non esiste saggezza” di Gianrico Carofiglio.

Un racconto psicologico e letterario unito a un intreccio noir, prodotta da Anele in collaborazione con Rai Fiction, che dal 20 marzo verrà trasmessa su Rai3 come film a capitoli da 90 minuti.

La serie tv, che vede protagonista Claudio Gioè, parla di Enrico, conduttore radiofonico di una trasmissione di grande successo, in cui intrattiene il suo pubblico raccontando le storie degli ascoltatori. La sua vita trascorre tranquilla fino a che l’incontro con Valeria, una donna misteriosa, cambierà la sua esistenza.

Accanto a Claudio Gioè, un cast d'eccezione con: Nicole Grimaudo, Marta Gastini, Paolo Sassanelli e con la partecipazione di Gian Marco Tognazzi.

Il progetto I 10 episodi trattano il tema della giustizia nelle sue molteplici sfaccettature, legati tra loro dal personaggio di Enrico, conduttore radiofonico di una trasmissione serale in cui gli ascoltatori raccontano le proprie vicende personali. I racconti, tratti dai libri “Passeggeri notturni” e “Non esiste saggezza” di Gianrico Carofiglio, sembrano brani di un LP, in cui il protagonista introduce ogni episodio dal suo studio di registrazione ed è colui che conduce il telespettatore nelle storie degli altri. Un progetto con protagonisti del nostro tempo, che esplorano le sfumature più profonde e originali della società contemporanea, sullo sfondo di una Bari moderna e inedita.

La trama Ogni sera, gli ascoltatori di Radio Futuro si sintonizzano per seguire una trasmissione di grande successo: quella di Enrico, che intrattiene il pubblico raccogliendo le storie di chi telefona in diretta e scegliendo di volta in volta le canzoni più appropriate per accompagnare i racconti. Una sera riceve la telefonata di Sabrina, che racconta di essere stata segnata da un profondo dolore che ha avuto conseguenze disastrose sui suoi rapporti con gli altri. Una telefonata come un'altra, sembrerebbe. Fino a quando Enrico non fa uno strano incontro su un treno di ritorno a Bari, dove conosce Valeria, una donna molto affascinante, che intuisce nascondere qualcosa, forse un grande dolore. L'indomani vuole approfondire la conoscenza, ma della donna non vi è più traccia.

Il cast I due attori principali sono Claudio Gioè – l'Ivan Di Meo in “Squadra antimafia – Palermo oggi” -, nei panni di Enrico, e Nicole Grimaudo – già vista in “Il bello delle donne” e “Immaturi – La serie” - nei panni di Valeria. Accanto ai due protagonisti, anche Alessandro Tiberi nel ruolo di Giovanni e Paolo Sassanelli in quello di Michelangelo. È prevista la partecipazione anche di Gian Marco Tognazzi, nei panni di Nicola.

1° Episodio – Tranelli Enrico riceve la telefonata di Sabrina, una fan fedele ma timidissima, che finalmente ha trovato il coraggio di chiamare in trasmissione per condividere un segreto. Da ragazza, ha rifiutato di fare un favore al padre, proprio nel giorno in cui l’uomo è morto e da allora, schiacciata dal senso di colpa, non è più stata in grado di dire di no a nessuno. Sentendo una ragazza così fragile raccontare una difficoltà tanto insormontabile, Enrico decide di intervenire per aiutarla a reagire. Ma per Sabrina non è così semplice. Nella vita della ragazza infatti c’è un uomo, Bruno, di cui Sabrina non ha detto niente in trasmissione, con il quale ha una relazione molto complessa.

2° episodio – Il maestro di bastone Enrico va a Milano per incontrare sua figlia adolescente, Matilde. Un’uscita pomeridiana diventa l’occasione di raccontarle un episodio della sua infanzia, accaduto durante un’estate in campagna dagli zii: l’incontro con Benito, un contadino del luogo, abilissimo nell’uso del bastone, che gli insegnerà come difendersi da un gruppo di bulli. Mentre in radio viene mandata in onda una puntata registrata, Enrico scopre che uno sciopero degli aerei lo costringerà a tornare a Bari in treno.

3° episodio – Un addio A bordo del treno notturno, nella stessa cuccetta di Enrico, prende posto Valeria, una donna molto affascinante, che però sembra nascondere un grande dolore. I due chiacchierano, si conoscono: c’è una scintilla, cui però Valeria si sottrae, distratta da altri pensieri. Il mattino seguente di lei non c’è più traccia. Eppure, Enrico è sicuro di non averla immaginata. Durante la trasmissione di quella sera, lancia un appello che solo Valeria può capire, scegliendo come brano in chiusura una canzone che proprio la ragazza gli aveva fatto ascoltare in treno.

4° episodio – Città Enrico è ancora emotivamente molto coinvolto dall’incontro con Valeria e decide di farne l’argomento della trasmissione: chiede ai suoi ascoltatori se sia mai successo a loro di doversi separare da qualcuno troppo presto. Dopo la chiamata di Massimiliano, un giovane fotografo che gli racconta la sua esperienza con una ragazza cieca conosciuta per caso in aeroporto, Laura, riceve la visita del suo amico Nicola, poliziotto, che sembra molto interessato alla telefonata di Sabrina, la ragazza che aveva chiamato in trasmissione alcuni giorni prima.

5° episodio – Il paradosso del poliziotto Enrico non riesce a togliersi dalla testa Sabrina, che si è suicidata, e va a trovare Nicola in questura: ha paura di essere stato lui, con il suo intervento, il responsabile dell’estremo gesto compiuto dalla ragazza. All’indomani della chiacchierata con l’amico, decide di andare al funerale di Sabrina. Inaspettatamente, si trova davanti Valeria e scopre che è la sorella di Sabrina.

6° episodio – Doppio senso Enrico è tormentato dal senso di colpa. Si sfoga in radio, catturando l’attenzione di Giovanni, un ghost writer con una strana storia da raccontare. Nel suo quartiere c’è una casa in cui nessuno ha mai vissuto per più di due anni. L’inquilina più recente, Veronica, ogni giorno riceve la visita di un uomo, che però non si trattiene in casa per più di un’ora. Quando lei sparisce, Giovanni si convince che l’uomo abbia una responsabilità nella sua scomparsa, ma la verità è molto diversa. Colpito dal suo racconto, Enrico va a cercare Valeria.

7° episodio – Monna Lisa Enrico riceve la telefonata di una ex poliziotta, Paola, rimasta sconvolta da un caso delicato risalente a più di dieci anni prima, che riguardava la sparizione di una ragazzina di etnia rom. Ai tempi lavorava ancora in polizia e aveva preso a cuore il caso: era determinata a ritrovare la bambina a qualunque costo. Ma le indagini procedevano a rilento, senza mai trovare una direzione precisa, finché un contadino del luogo aveva ritrovato il corpo della bambina.

8° episodio – Vigilie Nicola si confida con Enrico: grazie all’aiuto inaspettato di una sua vecchia conoscenza, è riuscito a risalire all’identità di Bruno, l’uomo che Sabrina frequentava. È un avvocato, ha moglie e figli, ma aveva una relazione con lei. Racconta inoltre il suo primo incontro con la “fonte” delle informazioni su Bruno: la signora Anna, una donna senzatetto che vive spesso nel parco di fronte la questura.

9° episodio – Tutta la verità In radio si festeggia il compleanno di Tancredi, il tecnico di regia, e si finisce a discutere di verità e bugie. A tal proposito, Enrico è particolarmente teso: sente di aver tradito la fiducia di Nicola, rivelando a Valeria l’identità di Bruno. Intanto, dallo sfogo di una collega, Lucia, Enrico apprende che Tancredi, che ha difeso a spada tratta la necessità di dire sempre la verità, in realtà nasconde una seconda vita.

10° episodio – Non esiste saggezza Enrico non è più riuscito a rivedere Valeria. Ma in aeroporto, aspettando sua figlia Matilde, se la ritrova davanti. È un incontro fortuito che però non si lascia sfuggire: vuole fare chiarezza sulla loro situazione, sulle sue intenzioni. Ma lei sta lasciando Bari, forse per sempre: dice di non avere più nulla da fare in quella città. Valeria racconta l’antefatto del suo primo incontro con Enrico: l’ultima chiamata con la sorella, una telefonata che l’aveva messa in agitazione tanto da spingerla a lasciare tutto e prendere il primo treno per Bari. E gli racconta anche quello che ha scoperto pedinando Bruno.

