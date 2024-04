Per le vie di Napoli, mentre si gira “Mina Settembre 3”

Solo Sorrisi ha seguito le riprese della nuova stagione della serie con Serena Rossi e Giuseppe Zeno Serena Rossi sul set di "Mina Settembre" Credit: © Anna Camerlingo Silvia Perazzino







Il cielo si sta coprendo, il meteo annuncia pioggia per il tardo pomeriggio. Ma nel cortile interno dello storico Palazzo Sanfelice, nel Rione Sanità, il cuore più genuino di Napoli, nessuno sembra fare caso all’aria carica di umidità e i ciak si susseguono l’uno dopo l’altro. In un angolo, ci sono dei vassoi ricolmi di “fiocchi di neve”. Ormai è una tradizione: ogni volta che si comincia a girare una nuova stagione di “Mina Settembre”, una famosissima pasticceria della zona fa arrivare sul set dozzine e dozzine dei suoi rinomatissimi dolci alla crema di latte. «È un omaggio che fanno a Serena Rossi, un rituale portafortuna. Qui a Napoli tutti la adorano» ci spiega un ragazzo della troupe. Oggi le riprese si svolgono tutte qui, dove è stato ricostruito il consultorio in cui lavora la protagonista, Serena Rossi appunto, e dove, all’ultimo piano, ci sono anche la sartoria e il guardaroba. La scena è quella in cui Domenico (Giuseppe Zeno) torna al consultorio e ritrova la sua adorata moto. «Non è un vezzo del ginecologo che interpreto, come molti pensano, ma con il traffico di Napoli girare sulle due ruote è una questione di sopravvivenza!» spiega Zeno.

Sul set di Mina Settembre Serena Rossi è la protagonista della serie di Rai1 ispirata al personaggio creato da Maurizio de Giovanni. Una assistente sociale che opera in un quartiere popolare di Napoli. Qui, prova un ciak con Nando Paone, Rudi, il portinaio dello stabile che ospita il consultorio dove lavora, e la collega ginecologa Rosaria, Rosalia Porcaro. La Rossi prova una scena con Paone e Giuseppe Zeno, che interpreta il ginecologo Domenico con cui ha una storia d’amore complicata. Alle loro spalle vedete Palazzo Sanfelice, un gioiello del 1700. Nel piano nobile è stato ricostruito il consultorio. L’ultimo piano ospita la sartoria e il guardaroba. In alcuni bed and breakfast adiacenti c’è il reparto trucco e parrucco e i camerini degli attori. La regista Tiziana Aristarco in azione. I romanzi di de Giovanni sono ambientati nei Quartieri Spagnoli: la regista ha scelto di girare nel Rione Sanità perché si presta meglio per le riprese. Zeno, nei panni del fascinoso dottore Domenico Gambardella, attende di girare una scena. Le riprese sono cominciate a febbraio e si andrà avanti fino a luglio. Gli episodi saranno 12, per sei serate attese su Rai1 a fine 2024. Alle serie, tra cast, maestranze, produzione, fornitori, lavorano fino a 1.500 persone. Serena tra Maria Pia Ammirati, direttrice di Rai Fiction, e Paola Lucisano (a destra), la produttrice della serie, che hanno visitato il set. Entrambe si sono dette ben disposte nel prevedere una quarta stagione di “Mina Settembre”. Il quaderno che Serena porta sempre con sé, con il copione e i suoi appunti, e che ripassa in ogni momento di pausa. «È la mia coperta di Linus» ci spiega la Rossi. In guardaroba abbiamo subito notato il famoso (e morbidissimo) cappotto di Mina. «È stata un’idea mia e della regista: inserire una macchia di colore nei vicoli, un tratto distintivo di Mina» ci ha spiegato Serena. Serena nel suo camerino (allestito in un bed and breakfast attaccato a Palazzo Sanfelice) mentre si sottopone al trucco. Durante una pausa, Serena parla con la nostra giornalista Silvia Perazzino. Nel camerino di Serena, su un tavolo, abbiamo notato dei bigliettini di auguri per l’inizio delle riprese e un cornetto rosso portafortuna.

E trascorrendo la giornata sul set abbiamo scoperto che questa terza stagione di “Mina Settembre” sarà davvero ricca di colpi di scena. Ci saranno degli addii (due importanti) e nuovi, interessanti ingressi che affiancheranno la protagonista al consultorio (e non solo). E un ruolo più importante, soprattutto per Mina, avrà Viola (Ludovica Nasti), la ragazzina difficile che abbiamo conosciuto nella scorsa stagione. La vita della nostra amatissima Mina cambierà completamente. E cambierà anche casa! Naturalmente non vogliamo rovinarvi la sorpresa, ma già vedete dalle foto che Domenico è tornato a Napoli (nel finale della scorsa stagione era andato in Spagna in soccorso della sorella) e con Mina finalmente farà sul serio. Molto sul serio... «In questi nuovi episodi Mina sarà più risolta, anche se prevale sempre la vocazione all’aiutare gli altri che la porta a occuparsi sempre di tutti e meno di sé stessa...» conclude Serena. Vi state chiedendo se rivedremo Rosa (Marisa Laurito), l’esplosiva zia della protagonista? Sì, ci sarà eccome!