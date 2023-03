Perché spesso non capiamo cosa dicono gli attori nelle fiction?

Negli ultimi tempi uno strano fenomeno caratterizza molte serie tv: l’impossibilità di comprendere chiaramente i dialoghi Stefania Zizzari







Vi devo dire una cosa importante: «Sssmm shhssh mmsch». Non avete capito? Neanche noi. È esattamente quello che succede nelle nostre case quando guardiamo le fiction in tv. È tutto un: «Cosa ha detto? Ma tu hai capito?». Capita anche a voi? Allora siete in ottima compagnia. Sì, perché da qualche tempo a Sorrisi arrivano proteste da parte dei lettori sulla poca chiarezza dei dialoghi delle serie tv. Gli attori spesso sussurrano le frasi rendendole incomprensibili agli spettatori. Assodato che non si tratta di una perdita di udito generalizzata né di un problema audio dei televisori (c’è chi tra noi si è addirittura comprato inutilmente una “sound bar” per migliorare il sonoro della tv), cosa succede? Il problema è stato di recente sollevato anche sui social da Paola Pitagora e da Alessandro Gassmann. E prima ancora, nel 2010, Giuseppe Battiston in un programma tv avvertì: «Un morbo terribile sta colpendo il mondo del cinema italiano: il morbo dell’attore che recita come un termosifone sfiatato...».

Mi associo ad una lamentela diffusa: quando recitate, parlare con un tono basso soffiato sempre, non vi da naturalezza ma irrita lo spettatore che non capisce, e non capisce perché non articolate. Consigli? Parlate come nella vita, a volte piano e a volte forte, Grazie.🙏 — Alessandro Gassmann 🌳 (@GassmanGassmann) March 9, 2023

Studiare è importante

«È vero, anche a me succede, da spettatrice, di non capire con chiarezza i dialoghi tra alcuni attori» dice Cinzia TH Torrini, regista tra le altre serie di “Elisa di Rivombrosa”, “Sorelle” e “Pezzi unici”. «Invece quando guardo film in lingua originale, anche non doppiati, si sente tutto bene. Uno dei motivi è che in generale i nostri giovani non articolano più le parole, “scimmiottando” i film americani, dove però gli attori conoscono la tecnica, usano bene il diaframma e anche se bisbigliano riescono a rendere chiare le parole. La cosa che ripeto più spesso ai ragazzi nelle mie lezioni di recitazione è: bisogna prendere ed emettere aria. A volte metto davanti al viso una candela accesa: parlano e la fiamma non si muove. La voce è uno strumento musicale, se alle corde vocali non dai fiato, non suonano». Allora è possibile sussurrare e farsi capire? «Certo! Serve una tecnica, che si impara nelle scuole di recitazione, per questo la formazione è importante. Sussurrare è una cosa che ai ragazzi dà sicurezza: se bisbigli, non vengono fuori le intenzioni. E l’intenzione è fondamentale nella recitazione, l’attore deve modulare ciò che dice dando importanza a una parola o all’altra e alle pause. Altrimenti al pubblico arriva un flusso monotono di suoni. Poi c’è l’elemento della bravura del fonico di presa diretta e del microfonista, che è quella persona che sul set sorregge una lunga asta con in fondo un microfono rivestito di pelo contro il fruscio del vento. Quello è il microfono con cui vengono registrati i suoni dell’ambiente ed è importante che il microfonista sappia dove posizionarsi per non prendere, per esempio, troppo rumore del mare in sottofondo invece dei dialoghi degli attori. Non solo. Il microfonista deve saper sistemare il radiomicrofono sull’attore: se ha tanti vestiti addosso, il suo parlato rischia di non essere chiaro. Per questo, quando è possibile, si nasconde tra i capelli».

Il lavoro del regista, almeno quello di Cinzia TH Torrini, non si conclude con la fine delle riprese: «Seguo anche la parte del montaggio e del missaggio, quando metto insieme tutti i suoni e la musica. Il rischio è che questa sovrasti la voce degli attori, rendendo poco comprensibili i dialoghi: allora con il montatore della musica ci vuole un lavoro certosino per regolare i volumi degli strumenti. E se in questa fase ci accorgiamo che un dialogo non è chiaro, si richiama l’attore e si doppia la scena».

L’aiuto del doppiaggio

Ma allora il problema dell’incomprensione al momento della messa in onda non dovrebbe esistere se poi al doppiaggio si può correggere. «Non è sempre così, perché gli attori di presa diretta in genere non l’hanno mai fatto e se non hai esperienza è difficile doppiarsi» spiega Luca Ward, attore e doppiatore, voce di Russell Crowe, Sylvester Stallone, Kevin Costner e Richard Gere, per citarne solo alcuni. «Quando vai al leggìo per registrare una battuta, prima la pensi, poi devi collegare il tuo pensiero, il cervello, il cuore, l’emissione dell’aria... e deve uscire come l’hai pensata. Questo riesci a farlo solo con l’esperienza. Il doppiaggio è un’arma meravigliosa: se la sai usare puoi non solo correggere una battuta, ma anche migliorarla. Un tempo non c’era la presa diretta, gli attori dovevano doppiare tutto il loro ruolo. Ricordo Vittorio Gassman: quando entrava in sala era uno spettacolo, sapeva tutto a memoria, ci metteva pochissimo. Come lui, Marcello Mastroianni e Alberto Sordi. E quando recitavano non ti chiedevi: “Che hanno detto?”». Ma c’è un’altra considerazione. «Sul set c’è una continua “ricerca della verità” e vorrei capire perché, dal momento che stiamo facendo una fiction» prosegue Ward. «Se sto recitando, non posso parlare come nella vita normale. Mi sono spesso sentito dire: “Questa battuta è troppo impostata, tirala via”. Ma se ho studiato anni proprio per recitarla, perché la devo “tirare via”?».

Impariamo a parlare

La ricerca della verità può essere alla base del problema, allora? «Parlerei di ricerca del verosimile» spiega Marco Maccieri, attore e coordinatore del corso di recitazione della scuola “Paolo Grassi” di Milano. «E può essere un limite. Penso alla “tragedia” che vivono i fonici italiani sui set, perché se gli attori non hanno una formazione sulla parola, i fonici non riescono a carpire la fine delle frasi. L’italiano è una lingua piana: noi capiamo il significato della frase prima che questa finisca, e siamo quindi abituati, nella vita comune, a non terminarla. Quello che si fa in un’accademia è imparare di nuovo a parlare, perché quando si è in contesti di finzione, su un set o sul palcoscenico, non è detto che si parli sempre come si parla nella vita. La prima cosa che dico ai ragazzi che studiano da noi è: “Chi parla bene pensa bene. E chi pensa bene vive bene, quindi amate la parola”. E non è una banalità, soprattutto per le nuove generazioni, se si pensa che ho allievi che hanno avuto la loro prima dichiarazione di amore via sms...».

Chi viene dal teatro...

E a proposito dei fonici, torniamo sul set con Maurizio Di Coste, che oltre a essere fonico di presa diretta di “Un passo dal cielo”, “Il commissario Ricciardi”, “Doc”, per citare solo alcune delle fiction in cui ha lavorato, nel 2004 è riuscito persino a rendere comprensibili i dialoghi in aramaico antico del film “La passione di Cristo” di Mel Gibson in presa diretta! Possibile allora che ci siano fiction italiane che non si capiscono? «Ci sono scene in cui da copione bisogna parlare a bassa voce, in “Doc” succede per esempio, e lì io registro a volume alto e la bravura degli attori è quella di farsi capire sussurrando. Serve tecnica. E quasi sempre se gli attori vengono dal teatro non hanno problemi a essere compresi, come per esempio gran parte del cast di “Il commissario Ricciardi”, serie che è trasmessa senza la necessità di doppiare nulla». E come si fa allora se un attore sul set non è chiaro? «Quando c’è confidenza ci scherzo su e gli dico: “O la ripeti in modo chiaro oppure a Ferragosto io sono al mare in vacanza e a te tocca tornare al doppiaggio... (ride)”. Ma normalmente è il regista che chiede all’attore di ripetere. Poi magari si rigira la scena dieci volte e alla fine la battuta ti sembra chiara, anche perché l’ascolti in cuffia. Poi la vedi in tv e non si capisce... Ben vengano gli spettatori che ci “bacchettano” perché ci spingono a fare sempre meglio e quindi: grazie ai lettori di Sorrisi!». E allora facciamoci sentire! Noi sì, in modo chiaro...