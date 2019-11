“Pezzi unici”: trama, cast e personaggi

17 Novembre 2019 | 11:00 di Redazione Sorrisi

Va in onda su Rai1 a partire dal prossimo 17 novembre una nuova fiction per la regia di Cinzia TH Torrini. Si tratta di “Pezzi Unici”, con protagonisti Sergio Castellitto, Giorgio Panariello e Irene Ferri, una crime story che unisce racconto generazionale, dramma sociale e giallo.

• Sergio Castellitto e Giorgio Panariello in "Pezzi unici"



Vanni (Castellitto) è un artigiano fiorentino la cui bottega si tramanda in famiglia da generazioni. Un professionista tutto d'un pezzo che ha perso il figlio, che sembra essersi suicidato, ma nell'ultimo periodo teneva un corso di artigianato in una casa famiglia. Gli allievi sono cinque ragazzi problematici, ognuno in bilico tra i propri drammi e le proprie speranze. Dopo la morte sospetta di Lorenzo, sarà quindi il padre a prendere le redini di un corso che potrebbe cambiare loro la vita.

Trama

Vanni è un artigiano fiorentino, un maestro della lavorazione del legno. Il mestiere e la bottega che porta il suo nome vengono da lontano: un lascito che la sua famiglia tramanda da generazioni. Uomo tutto d’un pezzo, vecchio stampo, nell’arte dell’intaglio e del restauro Vanni non ha eguali. Come padre però ha fallito. Lorenzo, il suo unico figlio, temperamento da artista e carattere ribelle, si è perso nella droga ed è morto.

Suicidio, o almeno così sembra. Eppure negli ultimi tempi Lorenzo sembrava essersi ripreso: si era disintossicato e teneva un corso di artigianato in una casa famiglia. Gli allievi di questo corso sono cinque ragazzi problematici. Ciascuno ha alle spalle un dramma personale (ha commesso un reato, è tossico, non ha una famiglia) e ciascuno ha un sogno: sono “Pezzi Unici”.

Per questi giovani, in bilico fra speranza e dannazione, la differenza può farla un corso di artigianato, quello che Lorenzo aveva avviato e che Vanni, per superare il senso di colpa nei confronti del figlio (sa che se si è perso è anche colpa sua), decide di proseguire. Vanni è un uomo ferito, dai modi burberi ma con qualcosa di autentico da trasmettere, è un maestro di artigianato e di vita che riesce nell’impresa più grande: tirare fuori il talento nascosto di ciascuno dei suoi improbabili allievi.



Primo episodio - La scelta

Vanni Bandinelli è un artigiano molto stimato, la sua bottega è uno dei pilastri dell’artigianato toscano e Vanni, noto a tutti per il suo carattere ruvido e scorbutico, ama trascorrere lì la maggior parte del suo tempo. Chiara, sua moglie, lo asseconda e sostiene. Si amano da sempre e il loro legame fa invidia al mondo. Ma con la scomparsa prematura del figlio Lorenzo, suicidatosi in una notte di pioggia dopo aver dato a Vanni un appuntamento a cui non si è mai presentato, il loro rapporto deflagra e nella vita del maestro artigiano tutto precipita. È un uomo distrutto quello di cui facciamo la conoscenza: Chiara se n’è andata, oltre la serranda abbassata della bottega posta e bollette si accumulanoinsieme alla polvere e alla sporcizia e Vanni si lascia schiacciare dalla solitudine. Il fabbro Marcello, suo amico e vicino di bottega, prova a scuoterlo, ma inutilmente.

Dove l’amico non arriva, arriva però il destino: prima di morire Lorenzo aveva iniziato un corso per 5 ragazzi ospiti di una casa famiglia, avrebbe dovuto insegnareloro a diventare artigiani del legno, proprio come suo padre aveva fatto con lui. All’ambizioso progetto, sostenuto da Anna, la responsabile della casa famiglia, Lorenzo aveva dato un nome: Pezzi Unici. Con la suamorte però si era fermato tutto. Adesso, nonostante il dolore, Anna vuole andare avanti; Jess, Erika, Valentina, Lapo e Elia, hanno bisogno di un riscatto e Lorenzo di qualcuno che porti a termine il suo sogno. Chi meglio del padre? Così, dopo una strenua resistenza, Vanni cede a patto che il corso si svolga nella sua bottega. E così una bella mattina in via degli Artigiani dalla soglia delle loro botteghe gli artigiani assistono sbigottiti al passaggio dei 5 Pezzi Unici che presto capiscono che con Vanni sarà dura. Vanni dal canto suo li studia: se sono stati allievi di Lorenzo, se gli sono stati vicini, forse possono aiutarlo a capire perché si è suicidato. Ma non appena fa loro il nome di suo figlio, una strana tensione passa fra i ragazziche prontamente - troppo prontamente – lo liquidano dicendo di non sapere nulla della morte di Lorenzo. E se avesse ragione Chiara? Se Lorenzo non si fosse suicidato, ma fosse stato ucciso?

Secondo episodio - La notte bianca

Il rapporto fra Vanni e i Pezzi Unici è in principio un rapporto sempre più burrascoso: l’artigiano pretende che imparino guardandolo lavorare, ma i ragazzi a stare con le mani in mano si annoiano. Anna ne difende le ragioni e Vanni litiga anche con lei. Accarezza la tentazione di rispedirli tutti alla casa famiglia e chiudere il corso, ma nel frattempo il sospetto che i 5 davvero sappiano qualcosa sulla morte di Lorenzo si fa certezza e per Vanni tenerli a bottega diventa un modo per indagare su quel che è accaduto al figlio. Ma se Vanni si muove in punta di piedi, attento a non svelare ai ragazzi le sue intenzioni, Chiara va dritta al punto: li raggiunge nella trattoria dove si recano ogni giorno a pranzo e offre loro dei soldi in cambio di informazioni sulla morte di Lorenzo.

I 5, più spaventati dalla richiesta che turbati, si chiudono a riccio: che davvero sappiano qualcosa? Beatrice, la figlia di Marcello, ogni giorno di più s’innamora di Elia e Carlo, fratello di Chiara e zio di Lorenzo, non riesce a staccare gli occhi di dosso a Jess. Fra curiosità, sentimenti confusi e paure, i 5 pezzi unici, già formati da Lorenzo, dimostrano di saperci fare con gli attrezzi più di quanto Vanni credesse e quando la situazione economica dell’artigiano, già compromessa, precipita, si offrono di aiutarlo a smaltire tutti i mobili che ha in negozio organizzando una Notte Bianca. L’idea piace e piacciono a Vanni i risultati che porta. Con la Notte Bianca ancora in corso, però, due agenti in divisa raggiungono i Pezzi Unici mentre brindano con Anna e il loro maestro: sono lì per Erica e davanti ai volti turbati di tutti la invitano a seguirli in commissariato.

Terzo episodio - Sospetti

In bottega si presenta un designer alla moda per proporre a Vanni una collaborazione, ma l'artigiano, infastidito dall'atteggiamento superficiale del giovane, rifiuta. Il designer nota e appezza alcuni disegni di Erica. La notte bianca nella via degli Artigiani è stata un successo e il rapporto fra Vanni e i "pezzi unici" comincia a funzionare. Ma l'interrogatorio di Erica da parte della polizia crea nuove tensioni. Erica è la pecora nera di una ricca famiglia fiorentina.Ragazza ribelle e psicologicamente instabile, Erica havisto frustrate da genitori eccessivamente conformisti le sue ambizioni artistiche. Il suo patologico bisogno d'amore l'ha portata a vivere una serie di relazioni sbagliate.

Vanni è assalito dai dubbi sui ragazzi che ha accolto nella sua bottega e litiga con Anna che gli nega l'accesso alle loro schede personali. Anna gli dice che sono ragazzi in cerca di una seconda opportunità: Vanni non li deve giudicare per quello che hanno fatto, ma aiutarli senza pregiudizi. Agli occhi di Vanni però il comportamento dei ragazzi, in particolare di Erica, appare sospetto. Vanni decide di scoprire la verità per suo conto e si convince che Lorenzo, prima di morire, ha avuto una relazione con Erica. Forse nella morte di suo figlio c'è ancora qualche verità da scoprire.

Quarto episodio - Legno contro resina

Vanni cerca di farsi rivelare da Erica la verità sul suo rapporto con Lorenzo. La ragazza ammette che è stato un mentore per lei, nient'altro. I due sono sempre più in aperto conflitto. Erica si comporta in modo strano: salta il laboratorio, esce di nascosto dalla casa famiglia. Che sta succedendo?

Gli altri Pezzi Unici sono preoccupati: in quel modo Erica sta attirando troppo l'attenzione e rischia di far scoprire il loro segreto. Anche Anna, che ha sempre cercato di difenderla, non può più tollerare il comportamento della ragazza e minaccia Erica diconsegnare al tribunale una valutazione negativa sul suo percorso di riabilitazione. Erica ha iniziato una storia segreta con il designer che ha apprezzato i suoi disegni e che la lusinga con vaghe promesse. Ben presto, però, scopre che il giovane l'ha sedotta solo per rubarle alcuni disegni da usare come base per le sue creazioni.

Cast e personaggi