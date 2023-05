Preparatevi ai colpi di scena

In onda l’ultima puntata delle fiction di Canale 5 "Luce dei tuoi occhi 2" e "Il Patriarca" Giusy Cascio







In comune hanno la suspense: sono storie che di puntata in puntata lasciano col fiato sospeso. Ma presto sapremo come andranno a finire: mercoledì 17 e venerdì 19 maggio in prima serata si concludono le grandi fiction di Canale 5 “Luce dei tuoi occhi” con Anna Valle e Giuseppe Zeno, alla seconda stagione, e “Il Patriarca”, con Antonia Liskova e Claudio Amendola, che è regista oltre che protagonista.

Senza svelare troppo delle trame per non rovinare la sorpresa a chi avesse perso le ultime puntate e volesse guardarle su Mediaset Infinity, possiamo però dire che tutti i “nodi” si scioglieranno. In “Luce dei tuoi occhi” capiremo perché è stata sottratta la figlia della coreografa Emma Conti (Valle) e se lei potrà vivere felicemente, da mamma, accanto all’uomo che ama, il professor Enrico Leoni (Zeno).

Quanto al destino del Patriarca, il boss pugliese Nemo Bandera (Amendola), malato di Alzheimer, si scopriranno due cose fondamentali: quale dei suoi figli, fra i due avuti dalla moglie Serena (Liskova) e l’altra figlia illegittima, prenderà le redini dei suoi affari; e se lui riuscirà a farla franca con la giustizia o sarà condannato per i suoi loschi traffici.

In entrambe le serie l’ingrediente-chiave è la psicologia dei personaggi che apre a colpi di scena inaspettati. «Proprio il percorso psicologico di Nemo, che da uomo potente si ritrova con una malattia che lo rende fragile, è ciò che mi ha spinto ad accettare la parte» dice Amendola. «Nemo attrae perché è autorevole, si prende le sue responsabilità e ha un amore immenso per la famiglia» aggiunge Liskova. E a proposito di famiglia: «Il difficile mestiere di genitori è al centro di “Luce dei tuoi occhi” tanto quanto nelle nostre chiacchierate, dentro e fuori dal set» chiosano Valle e Zeno. Ora che il cerchio si chiude, Enrico ed Emma convoleranno a nozze? Al finale di stagione l’ardua sentenza.