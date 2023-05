Raniero Monaco di Lapio e Carmine Buschini, i due eredi del boss in “Il patriarca”

I due attori interpretano i figli del boss Claudio Amendola Raniero Monaco di Lapio e Carmine Buschini Tiziana Lupi







Raniero Monaco di Lapio: «Finalmente un ruolo nuovo»

Ex modello e concorrente del "Grande Fratello", Raniero Monaco di Lapio ha partecipato a numerose fiction di successo, da "Che Dio ci aiuti 5" a "L’isola di Pietro 3". E adesso in "Il Patriarca" è l’arrivista avvocato della famiglia Bandera, che il capofamiglia Nemo (Claudio Amendola) ha cresciuto come un figlio. «Per la prima volta interpreto un personaggio che non fa una brutta fine. Finora erano tutti morti malamente!» racconta ridendo. La serie di Canale 5 termina venerdì 19 maggio, ma la buona notizia è che è già stata confermata la seconda stagione, e Raniero tornerà a vestire gli eleganti panni di Rizzi.

Lei ha detto che non finirà mai di ringraziare Amendola...

«Sì, mi ha fatto scoprire di essere affamato del mio mestiere e mi ha dato la possibilità di uscire dal cliché dei personaggi che mi avevano affidato finora: l’uomo piacente che arriva e semina zizzania in una coppia. Ho amato Mario Rizzi e mi sono calato talmente tanto nella parte che durante le riprese, quando tornavo a casa, la mia compagna (la ballerina e modella Beatrice Olla, ndr) mi mandava a fare un giro per “liberarmi” di lui».

Ha dichiarato di essere molto innamorato e di desiderare un figlio.

«In realtà lo desideravo già da un po’ ma ho preferito aspettare di potergli garantire una certa sicurezza. Non sono stato uno scapestrato ma, lavorando sempre a progetto, ho avuto momenti anche complicati».

E quando non lavora, cosa fa?

«Sono un iperattivo. Mi piace molto fare lavori manuali che mi permettono di non pensare. È quasi una forma di meditazione. Sono un ottimo giardiniere. Vivo a Trevignano, sul lago di Bracciano, e con Beatrice abbiamo bonificato una vigna che apparteneva al nonno e l’abbiamo trasformata in un lounge bar».

Carmine Buschini: «Lanciamo messaggi importanti»

Diventato famoso grazie alla fiction "Braccialetti rossi", è ormai un volto noto di parecchie serie, come "Storia di una famiglia perbene" e "Cuori" (che presto tornerà con la seconda stagione). Intanto, in "Il Patriarca" Carmine Buschini è Carlo, l’unico figlio maschio del boss Nemo. Con il padre il giovane ha poco in comune: problematico e con un passato di tossicodipendenza, ai traffici mafiosi paterni preferisce l’equitazione. «È un ragazzo molto fragile che cerca di essere accettato e amato dalla famiglia per come è. È cresciuto con poco amore e l’unico porto sicuro riesce a trovarlo nella madre (Antonia Liskova, ndr)» spiega l’attore.

Grazie a Carlo ha potuto parlare di omosessualità e tossicodipendenza.

«Esatto. Quello della tossicodipendenza è un problema che ho vissuto molto da vicino, anche se non sulla mia pelle. Le persone che crescono in situazioni non facili spesso si trovano davanti a un bivio: lasciarsi travolgere dagli eventi e finire anche per fare uso di sostanze stupefacenti oppure incanalare il dolore in qualcosa che piace e che si riesce a fare bene. Ovviamente consiglio a tutti la seconda strada».

A lei cosa piace?

«Un sacco di cose perché l’importante è vivere! Sono un grande sportivo: mi alleno tutti i giorni in palestra, ma faccio anche nuoto, danza e scherma. E per "Il Patriarca" ho fatto per mesi equitazione. Poi mi piace cucinare, suonare la chitarra, cantare e viaggiare».

Il piatto che le riesce meglio?

«Me la cavo bene con tutto ma sono più bravo con i dolci».

Nella musica, invece, cosa sceglie?

«In assoluto quella dei cantautori italiani perché mi piace ascoltare le canzoni cantate da chi le ha scritte, penso abbiano una marcia in più. Però mi piace anche spaziare tra la musica inglese, la spagnola e ascolto anche il jazz».