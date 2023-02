“Resta con me”: Mario Di Leva è Diego

È il bambino dato in affido al poliziotto Alessandro (Francesco Arca) e a sua moglie Paola (Laura Adriani) Simona De Gregorio







Nella fiction di Rai1 "Resta con me" è Diego, il bambino dato in affido al poliziotto Alessandro Scudieri (Francesco Arca) e a sua moglie Paola (Laura Adriani). Ma prima ancora di vederlo nella serie abbiamo avuto modo di conoscere Mario Di Leva al Festival di Sanremo, dove con Arca è stato ospite per presentare il titolo, dando vita a una simpatica gag con Amadeus: l’undicenne napoletano ha infatti provocato simpaticamente il conduttore, interista convinto, regalandogli la maglia del Napoli, sua squadra del cuore.

Mario, partiamo da qui. Come è stato andare a Sanremo?

«Ero emozionatissimo, anche se mi tenevo tutto dentro. Mi hanno detto che me la sono cavata bene, ma io non me ne sono accorto (ride)».

La musica ti piace?

«Sì, ascolto soprattutto il rap. Mi piacciono Sfera Ebbasta e al Festival tifavo per Lazza. Ma complimenti a Mengoni!».

Parliamo di "Resta con me". Ti sei divertito sul set?

«Molto. Anche se girare tutti i giorni è stato faticoso, sono stati tutti gentili con me e Francesco mi ha fatto da papà: quando mi vedeva mangiare le merendine mi sgridava perché... non sono sane!».

Frequenti la seconda media. Come hai fatto con la scuola?

«Portavo i libri sul set e studiavo la sera. Così non sono rimasto indietro».

Ma da grande cosa vuoi fare?

«Mi iscriverò alla Scuola di cinema e fotografia per fare l’attore, come mio papà (Francesco Di Leva, ndr) che è bravissimo a interpretare ruoli diversi, dal boss mafioso al prete».

Giochi a calcio e sei un tifoso, guardi più partite o film?

«Film. Ne vedo tantissimi. E i miei preferiti sono "Joker" e "C’era una volta in America"».