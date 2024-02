“Ricciardi” e “Mina Settembre”, al via le riprese delle nuove stagioni

Maurizio de Giovanni, dai cui libri sono tratte le serie: «Ora sto scrivendo le nuove avventure dei Bastardi di Pizzofalcone» Serena Rossi in "Mina Settembre" Stefania Zizzari







La settimana scorsa lo scrittore Maurizio de Giovanni ha fatto un post su Instagram iniziando così: «Per una volta voglio essere autoreferenziale e celebrare questa strana malattia mentale da cui sono affetto. Oggi, con una curiosa divertente coincidenza, iniziano in città (Napoli, ndr) le riprese della terza serie di “Mina Settembre” e di “Il commissario Ricciardi”. È strano e bellissimo vedere le proprie fantasie diventare reali e concrete; un grande onore e una straordinaria gratificazione per un autore...».

Maurizio, che tipo di “malattia” sarebbe la sua?

«In altri periodi della storia dell’umanità uno come me sarebbe stato chiuso in una stanza imbottita... E sono contento di essere capitato in un periodo invece in cui questa è ritenuta produttività (ride)».

Una malattia rarissima: con “Mina Settembre”, “I Bastardi di Pizzofalcone”, “Il commissario Ricciardi”, “Sara” e “Resta con me” lei è l’unico autore ad avere cinque serie televisive tratte dai suoi romanzi…

«Già (ride). In realtà “Resta con me” non è tratta dai miei libri ma è l’unica scritta appositamente per la tv (la serie di Rai1 con Francesco Arca è andata in onda a febbraio dell’anno scorso, ndr)».

Com’è vedere concretizzati sullo schermo i personaggi, i luoghi, le situazioni che nascono nella sua mente?

«Molto divertente. È un po’ come con i figli, che dovrebbero essere simili a te ma poi hanno sempre qualcosa di diverso».

Lei va sui set delle serie tratte dai suoi romanzi?

«No, non mi piace perché in qualche modo la troupe ne risente: “Arriva l’autore…”. Non è giusto alterare un mondo: ho grande rispetto per il lavoro e la creatività delle persone, dal regista agli attori, dai costumisti agli scenografi. E poi sono sempre curioso del prodotto finale, che guardo con tenerezza e divertimento».

Ha mai dato suggerimenti per trovare i protagonisti?

«No. L’unica volta che mi è stato chiesto di dare indicazioni è stato per le storie a fumetti di Ricciardi e dei Bastardi (edite da Bonelli, ndr)».

E come se l’immaginava?

«Ricciardi come Andy Garcia da giovane, con gli occhi verdi. Livia come Ava Gardner. Il dottor Modo come Vittorio De Sica. Ma devo dire che nella versione televisiva gli interpreti, Lino Guanciale, Serena Iansiti e Enrico Ianniello sono magistrali».

Il suo ultimo libro è “Soledad” di Ricciardi, prima c’è stato “Sorelle” di Sara. Il prossimo sarà sui Bastardi di Pizzofalcone?

«Sì, ho già raccolto le idee, sto per cominciare a scriverlo e uscirà a maggio. E dico in anteprima a Sorrisi il titolo del nuovo libro: si chiamerà “Pioggia per i Bastardi di Pizzofalcone”».

Lei scrive i romanzi con un ordine di uscita?

«Più che seguire un ordine, ho nostalgia: quando scrivo di un mondo mi viene nostalgia dell’altro. Adesso mi mancavano i Bastardi, che non vedevo da un paio di anni, e quindi mi è venuta voglia di scriverne. Poi tornerò a fine anno da Ricciardi, con il romanzo “Volver”».