Riparte “Doc – Nelle tue mani”, bentornato dottor Fanti

Arriva su Raiuno la seconda attesissima stagione della fiction con Luca Argentero Barbara Mosconi







L’attesa è finalmente terminata. Dal 13 gennaio su Rai1 torna “Doc - Nelle tue mani”. Il “Doc” in questione è Andrea Fanti (Luca Argentero) che in questa seconda stagione (otto prime serate) della serie prodotta da Lux Vide e Rai Fiction ritroviamo nel grande ospedale milanese con 12 anni di ricordi “cancellati” dalla memoria. Non più brillante primario, ma retrocesso a semplice aiutante degli altri dottori del reparto, è di nuovo all’opera per risolvere con generosità, empatia e un indelebile intuito medico i casi più complicati.

Nel frattempo il suo cuore resta combattuto fra la ex moglie Agnese (Sara Lazzaro) e la ex amante Giulia (Matilde Gioli), entrambe dottoresse nella stessa struttura. Ora, come nella realtà, le vicende dei protagonisti sono state sconvolte dall’arrivo del Covid che ha lasciato tracce pesanti e obbligato tutti i medici a fare scelte difficili (svelate nel corso degli episodi). Andrea Fanti è deciso a riprendersi il posto da primario e nel reparto ci sono nuovi colleghi: l’infettivologa Cecilia Tedeschi (Alice Arcuri), il medico strutturato Damiano Cesconi (Marco Rossetti) e la psicologa Lucia Ferrari (Giusy Buscemi). Quest’ultima, esperta in disturbi da stress post-traumatico, aiuterà i colleghi a tornare alla normalità dopo la pandemia. Una curiosità: nella prima serata tra i pazienti c’è un infermiere interpretato da Giacomo Poretti del trio Aldo Giovanni e Giacomo.