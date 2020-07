Al via anche le riprese della fiction di Raiuno con Luca Argentero nei panni del dottor Andrea Fanti che è stata uno dei maggiori successi della scorsa primavera

Foto: Luca Argentero in “Doc. Nelle tue mani”

14 Luglio 2020 | 8:05 di Redazione Sorrisi

Al via anche le riprese di “Doc - Nelle tue mani”, la fiction di Raiuno con Luca Argentero nei panni del dottor Andrea Fanti che è stata uno dei maggiori successi della scorsa primavera. Verranno girate le ultime puntate della prima stagione, che era stata interrotta a causa del coronavirus. La messa in onda è attesa per il prossimo autunno, sempre su Raiuno.



