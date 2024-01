Ritornano i “Cesaroni”? È più di una possibilità. La storia della fiction nei cuori di tutti

I fan scalpitano per vedere una nuova stagione della serie andata in onda su Canale 5 dal 2006 al 2014 e che adesso si vede anche in streaming Giusy Cascio







«I Cesaroni 7”? Sì, grazie!». I fan scalpitano per vedere una nuova stagione della serie andata in onda su Canale 5 dal 2006 al 2014 e che adesso si vede anche in streaming: su Netflix e Prime Video ci sono i 142 episodi di tutte e sei le stagioni, su Mediaset Infinity sono disponibili le prime cinque. La buona notizia per gli appassionati è che si parla in concreto di dare il via alle riprese di un sequel. La produttrice Verdiana Bixio, presidente di Publispei, ha rilasciato a Sorrisi parole incoraggianti: «Sì, è vero che ci stiamo pensando. “I Cesaroni” è una serie importantissima che al momento sta vivendo una seconda vita sulle piattaforme. Proprio questo successo ci dice che il pubblico vuole belle storie, che toccano temi importanti e contemporanei con la giusta leggerezza, e vorremmo accontentare i telespettatori. L’obiettivo è quello di emozionare il pubblico con storie che appassionino, proprio per questo ci vuole una sceneggiatura forte e unica». L’entusiasmo dei protagonisti c’è già: Claudio Amendola, il mitico Giulio Cesaroni, e Antonello Fassari, suo fratello Cesare nella fiction, sono pronti a girare nuove avventure. Amendola ha sorriso all’idea in più interviste, sia sul nostro giornale che a “Verissimo”. E Fassari lascia trapelare: «Tornerei sul set già quest’estate». Nell’attesa del primo ciak, ripercorriamo aneddoti e curiosità di una storia che piace a milioni di italiani.

La trama familiare

“I Cesaroni” è una serie ispirata al format spagnolo “Los Serrano”. La popolarità si basa sulle divertenti vicende della famiglia Cesaroni formata da Giulio, vedovo e con tre figli, Marco (Matteo Branciamore), Rudi (Niccolò Centioni) e Mimmo (Federico Russo), e uno zio, Cesare, simpaticamente burbero. Gli equilibri in casa cambiano quando arriva la nuova moglie di Giulio, Lucia (Elena Sofia Ricci), che ha due figlie: Eva (Alessandra Mastronardi) e Alice (Micol Olivieri). Nel clan “allargato” dei Cesaroni entrano i vicini affettuosi, tra cui i Masetti: il meccanico combinaguai Ezio (Max Tortora), che è il migliore amico di Giulio, sua moglie Stefania (Elda Alvigini), l’insegnante molto amica di Lucia, e il loro figlio Walter (Ludovico Fremont), migliore amico di Marco.

Il cuore di Roma

La serie è stata girata in gran parte nel quartiere popolare romano della Garbatella. Le scuole frequentate dai ragazzi nella storia si trovano in Piazza Damiano Sauli e la bottiglieria dei Cesaroni è in piazza Giovanni da Triora: l’esterno è l’ingresso dello storico Roma Club Garbatella, che nel tempo è diventato una meta turistica per i fan della fiction. Casa Cesaroni invece è nel quartiere Pigneto, in via di Villa Serventi, mentre l’officina di Walter (quella nuova della quarta stagione) è nel rione San Saba.

Chicche e tormentoni

Se vi state godendo le puntate sul divano, ci sono alcune scene a cui prestare attenzione per diventare dei veri esperti. Per esempio, quelle “mangerecce” con le brioche a colazione o i barbecue in giardino. «Per “I Cesaroni”, che giravamo in nove mesi, sono arrivato a prendere anche 13 chili in una stagione» ci ha raccontato Amendola. Eva, invece, in bottiglieria ci entra effettivamente solo due volte: nella prima stagione, quando chiede a Giulio il permesso per far dormire il suo ragazzo a casa, e nella terza quando Marco suona per inaugurare la sua carriera da cantante. In una gag della prima stagione, Rudi parla con la voce di Paperino. La cosa è stata apprezzata così tanto che viene ripetuta in un episodio della terza stagione e in uno della quinta. Sempre nella quinta stagione, si scopre che il matrimonio tra Ezio e Stefania non è legale. Quindi, quando nella sesta lui la tradisce e i due si lasciano, non devono divorziare. Memorabile la battuta di Cesare, “Che amarezza”, nata per caso. «La diceva un mio zio quando la Roma perdeva. Un giorno, girando una scena complicata, mi è tornata in mente ed è diventata un tale tormentone che a un certo punto negli uffici della produzione e dietro le macchine da presa c’erano i cartelli con scritto: “Che amarezza”» ricorda Fassari. C’è anche un errorino a cui far caso. Quando nel cast entra Martina Colombari come prof di Eva e Marco, nella scena della Maturità si vede una comparsa che non avrebbe dovuto stare lì, perché anni dopo ha avuto un ruolo centrale nella trama. Si tratta dell’attrice e cantante Margherita Vicario che, nella sesta stagione, interpreta Nina: la figlia mai conosciuta prima di Giulio.

Le questioni rimaste aperte

Nella sesta stagione eravamo rimasti al punto in cui Giulio, che si è separato da Lucia, si innamora di una donna che viene dal suo passato: Sofia (Christiane Filangieri). Adesso rimangono tanti punti in sospeso da “risolvere”. Cosa succederà a Sofia dopo essere finita in sala operatoria per un trapianto di cuore? E dopo che Nina apprende la notizia che Giulio è il suo padre naturale? Poi c’è in gioco la questione di Ezio, che rientra improvvisamente a Roma dopo il matrimonio in Brasile. L’ex moglie Stefania sarà contenta del suo ritorno? E ancora: Mimmo è sempre innamorato di Irene (Mihaela Dorlan)? Per non parlare delle questioni sentimentali di Augusto Cesaroni (Maurizio Mattioli): sappiamo che ha perso interesse per Gabriella (Rita Savagnone), la nonna di Eva e Alice, ma si metterà insieme con Annamaria (Debora Villa)? Resta ignoto anche il padre del bambino della figlia adottiva di Cesare, Matilde (Angelica Cinquantini): chi mai sarà?