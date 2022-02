Sara Lazzaro è Agnese in “Doc”: «Dai fallimenti si impara a vivere»

In questa nuova stagione sta mostrando il suo lato più fragile e sensibile Sara Lazzaro Simona De Gregorio







Dura e inflessibile: così l’abbiamo conosciuta. Ma in questa nuova stagione di "Doc" Agnese, l’ex moglie di Fanti (Luca Argentero), sta mostrando il suo lato più fragile e sensibile. «È una donna ferita: è stata delusa dal suo grande amore, ha perso il figlio e ora il suo ruolo di direttore sanitario» dice Sara Lazzaro che le dà il volto.

Com’è stato calarsi nei panni di una madre senza esserlo davvero?

«Molto difficile. Ho cercato di immaginare questo amore viscerale per qualcuno che è un’estensione di te. E il dolore che si deve provare nel perdere un figlio».

Lei quanto è fragile?

«Mia madre è americana e mi ha cresciuta con la filosofia del “self made woman”, della donna che si fa da sola. Non credo nella fatalità. La fortuna esiste nella misura in cui ti fai cogliere preparata quando arriva l’occasione giusta. Anche se ho imparato ad accettare l’idea che non posso controllare ogni corso della mia vita».

Accetta le delusioni?

«Non mi lascio abbattere. Dietro ogni fallimento c’è qualcosa da imparare. Come cantavano i Rolling Stones “Non puoi sempre avere ciò che vuoi... a volte ricevi ciò di cui hai bisogno”. Spesso, superato il senso di sconfitta, scopri che ciò che inseguivi non è realmente importante».

E cosa lo è?

«Gli affetti. Poi la salute, in questi ultimi due anni ho capito che non va data per scontata. E la serenità, un’insieme di soddisfazione personale e possibilità di esprimersi».

E l’amore?

«Ho un compagno e siamo molto felici. E da un anno è arrivata Kyla, una cagnolina che ogni giorno mi fa apprezzare la semplicità della vita».