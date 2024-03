“Se potessi dirti addio”, Gabriel Garko e Anna Safroncik tornano sul set dopo anni

La nuova serie di Canale 5, in onda da venerdì 29 marzo e diretta da Simona e Ricky Tognazzi Stefania Zizzari







Un omicidio, un mistero, una storia di dolore. E poi un sentimento di amore che cresce e quindi la rinascita, il ritorno alla vita. C’è tutto questo, ma anche tanto altro, nelle tre puntate di “Se potessi dirti addio”, la nuova serie di Canale 5 in onda da venerdì 29 marzo. Diretta da Simona e Ricky Tognazzi, segna il ritorno di Gabriel Garko e di Anna Safroncik alla grande fiction in tv.

Lui mancava infatti da sette anni, da quando nel 2017 interpretò il mafioso Tonio Fortebracci, nell’ultima stagione di “L’onore e il rispetto”. Lei, dopo “Le tre rose di Eva” nel 2018, si è dedicata al cinema. E ora si ritrovano (per la prima volta) insieme, protagonisti di questa serie che racconta la vicenda di Marcello (Garko, appunto), un pianista che ha perso la memoria e proverà a recuperarla con l’aiuto della neuropsichiatra Elena, interpretata dalla Safroncik. A sua volta, Elena è alla ricerca del responsabile della morte del marito. I due proveranno insieme a portare alla luce la verità legata a un passato inaspettatamente comune.

«Ho scelto di tornare con questa fiction perché interpreto un uomo che ha perso la memoria e deve ritrovare sé stesso, che è un po’ quello che è successo anche nella mia vita, in fondo, quando ho deciso di allontanarmi dai riflettori» ci aveva raccontato Garko sul set. «Lui cerca di ricrearsi una nuova esistenza ripartendo da zero e io sto facendo la stessa cosa. Era la proposta giusta al momento giusto, insomma. E poi è un bellissimo giallo, misto a passione, con tante sorprese per lo spettatore».

Dopo anni lontano dai set il ritorno sarà stato carico di emozione... «Prima di cominciare un po’ di ansia ce l’avevo, lo confesso. Mi chiedevo: “E se poi non mi ricordo niente?”. E invece è come andare in bicicletta. Non ho avuto nessun problema, è tornato tutto in modo naturale come se non me ne fossi mai andato» prosegue Gabriel.

Nel suo percorso di recupero della memoria Marcello è aiutato da Elena, una dottoressa specializzata in grandi traumi psicologici. «Elena è vedova, ha perso il marito in circostanze poco chiare ed è ossessionata dal trovarne l’assassino» racconta Anna Safroncik. «È una madre, una donna forte che cerca un riscatto. Non si arrende davanti a niente, nonostante la vita abbia provato a piegarla più volte. E ci è riuscita, ma non l’ha spezzata. Elena è sempre pronta a dedicarsi agli altri. Una paladina insomma, che poi è il carattere che hanno spesso avuto i miei personaggi. Ed è per questo che ho scelto di tornare in tv con questa serie che ha il sapore delle commedie romantiche degli anni Duemila e allo stesso tempo è un thriller a cui, sono certa, il pubblico si appassionerà subito». Per entrare nel ruolo di Elena, l’attrice ha accettato una trasformazione “drastica”: «Avevo i capelli lunghissimi, fino alla vita. Con i registi Simona e Ricky abbiamo pensato di dare a Elena un’immagine più realistica. Quale dottoressa la mattina si sveglia e ha un’ora di tempo per asciugarsi i capelli? E allora via: tre giorni prima dell’inizio ho tagliato drasticamente la chioma. Ricordo la prima scena che ho girato. Eravamo in una bellissima villa a Frascati dove era stato ricostruito l’ospedale: ho indossato il camice bianco, gli occhiali per leggere da vicino, che poi sono quelli che uso normalmente, ed è stato come essere catapultata nel mondo di Elena, è stato emozionante. E buffo. Perché Gabriel è altissimo e durante le riprese chiedevo spesso: “Si può avere una pedanina per riuscire ad arrivare più o meno alla sua altezza?” (ride)».

E ora che sono ritornati, Gabriel e Anna non si fermano più. «Posso anticipare che ci rivedremo ancora in tv e poi anche a teatro» dice Garko. Mentre Anna sta già lavorando a un nuovo progetto: «Interpreterò in una fiction tv una donna realmente vissuta che ha fatto qualcosa di importante per l’Italia. Non posso svelare altro!».