Dal 29 marzo il grande ritorno alla fiction di Gabriel Garko in una serie misteriosa e appassionante Alessandro Alicandri







Dal 29 marzo arriva su Canale 5 "Se potessi dirti addio". Gabriel Garko è un paziente senza memoria, in ospedale per ritrovarsi da oltre un anno. Al suo fianco c'è Elena, interpretata da Anna Safroncik, una neuropsichiatra afflitta dalla misteriosa morte di suo marito. Le sue vite, incrociate dal destino, trovano un punto di contatto. La fiction andrà in onda per tre settimane, ogni venerdì, per un totale di sei episodi.

La regia è di Simona Izzo e Ricky Tognazzi.

"Se potessi dirti addio", le trame dei primi due episodi

Elena, neuropsichiatra, sembra avere una vita perfetta. Un marito, Lorenzo e due figlie meravigliose, Anita e Arianna (è una pianista). Poi Lorenzo viene investito da un pirata della strada che abbandona il corpo senza vita di Lorenzo. Elena, dopo il trauma e il lutto subito, incontra Marcello, un paziente che ha perso la memoria dopo un tentato suicidio. Il loro percorso di rinascita parte da qui.