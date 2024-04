“Se potessi dirti addio”: le trame del quinto e sesto episodio

Il grande ritorno alla fiction di Gabriel Garko in una serie misteriosa e appassionante. Ecco cosa succederà Alessandro Alicandri







Il 5 aprile chiude su Canale 5 "Se potessi dirti addio". Gabriel Garko è un paziente senza memoria, in ospedale per ritrovarsi da oltre un anno. Al suo fianco c'è Elena, interpretata da Anna Safroncik, una neuropsichiatra afflitta dalla misteriosa morte di suo marito. Le sue vite, incrociate dal destino, trovano un punto di contatto. La fiction va in onda in tre serate, per un totale di sei episodi. La regia è di Simona Izzo e Ricky Tognazzi.

"Se potessi dirti addio", le trame del quinto e del sesto episodio

Anche se Marcello non è più un suo paziente, Elena continua ad aiutarlo nella ricerca del suo passato. Riemergono altri ricordi nella mente dell'uomo, ricordi molto dolorosi. Nello stesso tempo Marcello dà sostegno ad Elena, in difficoltà con le figlie: avendo raggiunto una vicinanza emotiva così profonda, sono pronti a esplorare questo nuovo sentimento? Il destino, sempre beffardo, pone loro davanti una sconvolgente verità.