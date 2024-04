Il grande ritorno alla fiction di Gabriel Garko in una serie misteriosa e appassionante. Ecco cosa succederà Alessandro Alicandri







Il 4 aprile torna su Canale 5 "Se potessi dirti addio". Gabriel Garko è un paziente senza memoria, in ospedale per ritrovarsi da oltre un anno. Al suo fianco c'è Elena, interpretata da Anna Safroncik, una neuropsichiatra afflitta dalla misteriosa morte di suo marito. Le sue vite, incrociate dal destino, trovano un punto di contatto. La fiction va in onda in tre serate, per un totale di sei episodi. L'ultimo appuntamento è stato anticipato al 5 aprile. La regia è di Simona Izzo e Ricky Tognazzi.

"Se potessi dirti addio", le trame del terzo e quarto episodio

Elena ha ormai scoperto l'identità del paziente 13, ma è prematuro rivelargliela. Grazie ai colloqui con le persone che popolavano la vita pre-ricovero dell'uomo, Elena viene a conoscenza di suoi dettagli privati e professionali, ed anche di un tremendo trauma che ne aveva sconvolto l'esistenza.