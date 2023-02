“Sei donne – Il mistero di Leila”: trama, cast e personaggi

Maya Sansa è protagonista di questo giallo psicologico in tre puntate, in onda su Rai1 Cecilia Uzzo







Si intitola "Sei donne – Il mistero di Leila" la nuova miniserie in onda in tre puntate su Rai1 da martedì 28 febbraio. Maya Sansa guida un cast prevalentemente femminile che mette in scena una storia drammatica con atmosfere crime, un giallo psicologico. Anna, Michela, Alessia, Viola, Aysha, Leila sono infatti le sei donne che, con le loro storie e i loro segreti, rappresentano un universo femminile contemporaneo, tra determinazione e fragilità, amore e odio, costrizioni e libertà. Nella miniserie, scritta da Ivan Cotroneo e Monica Rametta e diretta da Vincenzo Marra (pluripremiato regista cinematografico che firma la sua prima regia televisiva), a un’avvincente trama mistery si aggiunge l'indagine sulla psicologia di personaggi complessi e sfaccettati, con particolare attenzione al tema del riscatto femminile.

Trama

Leila scompare insieme al suo patrigno Gregorio. A occuparsi dal caso è la PM Anna Conti, stimata e autorevole professionista con un problema di alcolismo, riaffiorato dopo la fine del suo matrimonio, che la rende dura nei rapporti interpersonali, soprattutto con il nuovo ispettore Emanuele, appena arrivato in Procura. Trovando nella sparizione di Leila delle analogie con il suo passato, si butta senza tregua nella risoluzione del caso, inizialmente sottovalutato dalla Procura come un semplice allontanamento volontario. Iniziano ad affiorare bugie, incongruenze e testimonianze poco convincenti.

Il cast

Maya Sansa è Pubblico Ministero di Taranto Anna Conti

è Pubblico Ministero di Taranto Anna Conti Alessio Vassallo è il nuovo ispettore

è il nuovo ispettore Silvia Pacente è Leila, la ragazza scomparsa

è Leila, la ragazza scomparsa Ivana Lotito è Michela la zia materna, chirurgo

è Michela la zia materna, chirurgo Denise Tantucci è Alessia, l’allenatrice di atletica

è Alessia, l’allenatrice di atletica Cristina Parku è Aysha, migliore amica di Leila

è Aysha, migliore amica di Leila Isabella Ferrari è Viola,la vicina di casa

è Viola,la vicina di casa Maurizio Lastrico è Gregorio, il patrigno di Leila

è Gregorio, il patrigno di Leila Pier Giorgio Bellocchio è Roberto, l’ex marito di Anna

è Roberto, l’ex marito di Anna Gianfelice Imparato è il Procuratore capo Marcello Trifoni, molto vicino ad Anna, con lei duro e protettivo allo stesso tempo





I personaggi

Intorno al “mistero di Leila” ruotano altre donne che Anna incontra durante le indagini: la zia materna Michela, chirurgo vittima di mobbing; Alessia, l’allenatrice di atletica, in passato vittima di un abuso in famiglia; Viola, la vicina di casa che ha avuto una relazione extraconiugale; Aysha, giovanissima pakistana compagna di classe di Leila; Giulia, la madre di Leila. Non solo Anna si addentrerà nella mente e nei tormenti delle donne, ma le altrui vicende obbligheranno il Pubblico Ministero a guardare in profondità la sua stessa vita.

Le trame delle puntate

Episodio 1 – prima serata

Anna Conti, PM della procura di Taranto, stimata e autorevole professionista, nasconde un problema di alcolismo, riaffiorato dopo la fine del suo matrimonio, che la rende dura nei rapporti interpersonali, soprattutto con il nuovo ispettore Emanuele Liotta. Anna si appassiona al caso della giovane Leila, una ragazzina orfana di madre, recentemente scomparsa insieme al suo patrigno, Gregorio. Intorno “al mistero di Leila” ruotano altre figure femminili: la prima ad essere ascoltata è Michela, sorella della defunta madre di Leila.

Episodio 2 – prima serata

Liotta è sempre più esasperato dal comportamento di Anna e vorrebbe essere esonerato dall’incarico. Una sera Anna decide di raccontargli del suo difficile passato e del suo problema di alcolismo, chiedendogli di restare e di aiutarla a risolvere il caso. In procura arrivano delle immagini di Gregorio a Bari. Anna e Liotta decidono di recarsi sul posto chiedendo a Michela di accompagnarli, per capire meglio il suo rapporto con la nipote e il cognato.

Episodio 3 – seconda serata

In procura vengono sentiti Alessia, l’insegnante di atletica di Leila, e il suo fidanzato, Enrico, ma le loro dichiarazioni non coincidono con alcuni filmati trovati da Anna ed Emanuele. Anna non si fida di loro e incastra Enrico in maniera scorretta per poterlo interrogare di nuovo. Poco dopo li raggiunge in procura Michela che ha ricevuto un vocale della nipote in cui la rassicura di stare bene. Anna è costretta a lasciare andare Enrico.

Episodio 4 – seconda serata

In Procura è arrivata una lettera anonima su una presunta relazione tra Gregorio e Viola, la vicina di casa, di cui nell’appartamento di Leila sono state rinvenute numerose impronte. Anna ed Emanuela vanno a casa di Viola per interrogare la donna, che confessa la relazione con Gregorio. La relazione è terminata, per volere di Gregorio, e Viola nonostante fosse molto presa da lui ha deciso di provare a salvare il suo matrimonio.

Episodio 5 – terza serata

Anna continua a visionare i video del centro sportivo, sede degli allenamenti di atletica di Leila, e si rende conto che la ragazza è molto cambiata dopo l’estate appena trascorsa. Decide così di interrogare Aysha, la migliore amica di Leila, compagna di scuola e di atletica della ragazza. La ragazza, come aveva fatto nei primi interrogatori, dice di non sapere nulla. In realtà, quanto successo al loro primo incontro dopo l’estate emerge nei ricordi di Aysha: Leila stava male.