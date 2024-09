“Sempre al tuo fianco”, con Ambra Angiolini, i salvataggi della Protezione Civile

In onda in sei serate da domenica 15 settembre su Rai1 Giulia Ausani







Nel 1981, dopo il tragico incidente di Vermicino in cui perse la vita il piccolo Alfredo Rampi, il presidente della Repubblica Sandro Pertini decise di istituire il Dipartimento della Protezione civile. Mentre lavorava alla miniserie "Alfredino", il regista Marco Pontecorvo è rimasto così colpito dalla vicenda da voler dedicare un’intera fiction a questi professionisti: parliamo di "Sempre al tuo fianco", in onda per la prima di sei serate domenica 15 settembre su Rai1.

Ambra Angiolini guida il cast e interpreta Sara Nobili, geologa vulcanologa a capo della sezione emergenze della Protezione civile di Stromboli. Con lei lavorano il virologo Renato (Andrea Bosca), il biologo marino Egidio (Fortunato Cerlino) e il metereologo Stefano (Francesco Meoni), oltre al responsabile delle associazioni di volontariato Victor (Alessandro Tedeschi). La squadra dovrà affrontare catastrofi ed emergenze, come la scomparsa di un gruppo di ragazzini in montagna, incidenti navali e crolli di edifici. Tematiche delicate, che hanno interessato anche la produzione: nel 2022, nel corso delle riprese, scoppiò un incendio che danneggiò alcune aree verdi dell’isola di Stromboli.

Intanto, Sara dovrà vedersela anche con i suoi problemi familiari: per esempio, il difficile rapporto con la figlia adolescente, Marina (Tecla Insolia), che non le perdona di aver lasciato il padre. Non è un momento facile, soprattutto ora che Sara ha iniziato a frequentare Renato. Destreggiarsi tra le vicende personali, a volte, potrebbe rivelarsi persino più complicato del salvare vite umane.