“Sempre al tuo fianco”: trama, cast e personaggi

Dal 15 settembre Ambra Angioli è Sara Nobili una donna tosta che affronta i pericoli con coraggio e determinazione Carola Piluso







La Protezione Civile è protagonista della fiction "Sempre al tuo fianco", coprodotta da Rai Fiction e 11 Marzo Film, in onda dal 15 settembre su Rai1 in prima serata. In sei puntate (dirette da Marco Pontecorvo e Gianluca Mazzella) si racconta la gestione di un'emergenza, la lotta contro lo scorrere del tempo per salvare vite umane e la profondità dell'animo umano. Protagonista è Sara Nobili interpretata da Ambra Angiolini, responsabile del Rischio Vulcani, una persona normale che si trova ad affrontare circostanze eccezionali. Una donna forte e caparbia che si divide tra il lavoro e la famiglia. Nella serie si affrontano alluvioni, emergenze sanitarie e ogni genere di intervento gestito dalla Protezione Civile, ma anche e soprattutto relazioni umane. Nel cast Andrea Bosca, Fortunato Cerlino, Tecla Insolia, Luigi Fedele, Thomas Trabacchi, Peppino Mazzotta e Alessandro Tedeschi.

La trama

Sara Nobili è responsabile del Rischio Vulcani ha partecipato a missioni da far tremare i polsi scongiurando rischi enormi per il nostro territorio. Ha fronteggiato Iddu, il vulcano Stromboli con cui ha un conto in sospeso. Una svolta importante arriva quando Sara è candidata a rivestire il ruolo di Capo delle Emergenze insieme a Renato Lussu, stimato medico e ricercatore con una grande esperienza maturata nelle missioni in Africa, ma soprattutto nuovo grande amore di Sara. Una relazione in cui Sara si è tuffata dopo la fine del matrimonio con Massimo padre di sua figlia Marina. Sara ha un rapporto speciale con Egidio Merlo, biologo responsabile del Rischio Marittimo, divenuto paraplegico in seguito a un incidente sul lavoro. Da qualche giorno Egidio insegue Sara e Canovi perché ha visto una nave scomparire e ha il sospetto che non sia approdata in nessun porto. Sara deve occuparsi anche dell’inserimento del nuovo stagista Federico che dovrà aiutarla nell’attività di monitoraggio interagendo con gli altri membri del team operativo: Victor, responsabile delle Associazioni di Volontariato, che dovrà fare i conti con un passato irrisolto e Ginevra, la giovane e bella responsabile della Comunicazione, dal carattere gioviale e con la battuta sempre pronta, ma anche lei tormentata da un passato sentimentale sospeso. Nel suo nuovo incarico da capo delle Emergenze, Sara metterà a frutto competenze e umanità puntando sui suoi collaboratori, un gruppo che deve però ancora trovare coesione.