Serena Iansiti è Carolina in “Un passo dal cielo”

«Buongiorno, ho appuntamento con Serena Iansiti per un’intervista». Dall’altra parte del telefono: «Ma sa che forse è la prima volta che una giornalista azzecca la pronuncia del mio cognome?» (l’accento va sulla i, Iansìti). Così inizia la conversazione con l’attrice campana che in "Un passo dal cielo" interpreta Carolina, una consulente ecologica un po’ truffaldina…«La farò sorridere ma per questo personaggio mi sono ispirata all’imbrogliona dal cuore d’oro Whoopi Goldberg di "Ghost" e a Julia Roberts in "Erin Brockovich", dove aveva una femminilità spontanea».

Ne "Il commissario Ricciardi" cercava di conquistare Lino Guanciale, ora il commissario Nappi. Gioca in attacco...

«In realtà Carolina non ha mire particolari su Nappi. Lo prende in giro, lo stuzzica».

Essere sfacciate e prendere l’iniziativa con un uomo paga?

«Dipende. Bisogna intuire subito se la persona che ci sta di fronte coglie al volo il messaggio, coglie la nostra ironia. Io non sono così sfrontata».

Sappiamo che nella realtà è innamorata e anche in dolce attesa…

«Partorirò all’inizio dell’estate e con il mio compagno (il direttore della fotografia Ferran Paredes Rubio, ndr) abbiamo deciso di non farci dire il sesso del nascituro».

Come se la immagina la maternità?

«Un’incognita, anzi un miracolo. Non voglio fare programmi, ma credo che sarà una piccola grande rivoluzione. E noi siamo pronti».

A proposito di famiglia, sua madre è un’insegnante e suo padre un ex magistrato.

«Non ho avuto genitori severi, anzi, sono stati dolci e comprensivi. Sin da ragazzina ho sempre avuto le idee chiare su quello che volevo fare da grande. E da bambina già mi divertivo con le mie amiche a inventare storie e a mimarle. Papà, poi, come del resto mia mamma, è appassionato di cinema e teatro».