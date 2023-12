Siamo stati sul set di “Don Matteo”, pieno di (buoni) sentimenti

Siamo andati a curiosare durante le riprese della nuova stagione che vedremo in onda su Rai1 in primavera Tiziana Lupi







La tredicesima stagione è stata quella del passaggio del testimone del protagonista: è andato via Terence Hill ed è arrivato Raoul Bova, regalando ai milioni di fan di “Don Matteo” un nuovo prete investigatore, don Massimo. Gli sceneggiatori, però, non si sono accontentati e per le nuove puntate che arriveranno su Rai1 nella primavera 2024 hanno pensato a un bel po’ di novità.

Noi di Sorrisi non potevamo non andare a curiosare dietro le quinte (qui siamo nella canonica, ricostruita negli studi della Lux Vide a Formello, alle porte di Roma) per raccontarvi, in questa anteprima esclusiva, le nuove storie e i nuovi personaggi che vedrete in “Don Matteo 14”.

Sul set di Don Matteo Raoul Bova è don Massimo: «In questa stagione lo ritroviamo più tranquillo perché ha superato l’inquietudine dell’arrivo in un posto nuovo» dice. Bova con Francesco Baffo, che interpreta Bart, uno dei nuovi personaggi della serie. Credit: © Iwan Palombi Pranzo “di famiglia” nella cucina della parrocchia. A capotavola, di fronte a don Massimo, c’è Francesco Scali, lo stralunato sacrestano Pippo: «Per il pubblico “Don Matteo” è come un buon piatto, preparato con ingredienti genuini» dice. Bova e Nino Frassica, che ha appena indossato la divisa, aspettano il ciak: «Quando è arrivato Raoul ci siamo trovati subito bene: ha la stessa bontà e umanità di Terence Hill» dice l’attore siciliano. Durante le riprese di “Don Matteo” non può mai mancare Achille, il bulldog francese di Nathalie Guetta, che la segue sul set fin da quando era cucciolo. Nel corridoio dello studio di posa sono stati sistemati alcuni pannelli con le immagini di Spoleto che, visti dalla finestra della canonica, danno l’illusione di essere nella città umbra. Negli studi della Lux Vide a Formello c’è spazio anche per gli uffici della produzione e del settore editoriale per seguire da vicino le riprese. Tra i protagonisti di puntata di “Don Matteo 14” c’è Margareth Madè, che abbiamo visto anche nella prima stagione di “Blanca” e nella seconda di “Imma Tataranni”. Ancora un’immagine della cucina con Bova e Federica Sabatini, che interpreta Giulia, la sorella di don Massimo. «Grazie a Giulia e al suo rapporto con il fratello, scopriremo tante cose di don Massimo che ancora non sapevamo» dice Bova. Nino Frassica ripassa il copione prima dell’inizio delle riprese insieme con Riccardo Galeazzi, del reparto editoriale della Lux Vide. La truccatrice Beatrice Di Iorio dà un ultimo ritocco in camerino a Federica Sabatini. Eugenio Mastrandrea: «Diego Martini è un capitano ligio, preciso e molto esigente» spiega.

La prima notizia che possiamo darvi è che, terminate le schermaglie tra la capitana Anna Olivieri (Maria Chiara Giannetta) e il pm Marco Nardi (Maurizio Lastrico), che alla fine della scorsa stagione si sono finalmente dichiarati i loro sentimenti, l’amore non mancherà nemmeno questa volta. Le scaramucce sentimentali caratterizzeranno tre nuovi personaggi: Diego Martini (interpretato da Eugenio Mastrandrea), il nuovo capitano della stazione dei carabinieri arrivato a Spoleto per provare a riconquistare l’amore della sua ex fidanzata; Vittoria Guidi (Gaia Messerklinger), la nuova pm che, stanca del carattere patologicamente chiuso e un po’ troppo ossessivo-compulsivo di Diego, ha rotto con lui e sta per sposarsi con un altro; e Giulia Mezzanotte (Federica Sabatini), la sorella di don Massimo, che il fratello accoglie in canonica nonostante un passato difficile che li divide e gravi problemi con la giustizia. La ragazza, portatrice di guai e amica-nemica del nuovo capitano, potrebbe rappresentare il terzo elemento di un potenziale triangolo.

E non è tutto: accanto ai personaggi “storici” della serie, dal sacrestano Pippo (Francesco Scali) alla perpetua burbera ma dal cuore tenero Natalina (Nathalie Guetta) e al brigadiere Ghisoni (Pietro Pulcini), arriva un altro personaggio che non potrà non farci innamorare: Bart (Francesco Baffo), un bambino con sindrome di Down che ci regalerà luce, calore e un bel po’ di buonumore: «Con lui è nato un bellissimo rapporto anche fuori dal set. Stiamo sempre insieme, ridiamo e scherziamo» racconta Raoul Bova. Infine, ultimo ma non ultimo, c’è ancora lui: l’irresistibile maresciallo Cecchini pronto, come sempre, a complicare la vita al suo capitano ma anche a offrirgli la sua amicizia: «In “Don Matteo” sono stato sposino, padre e nonno. Ormai mi manca solo la pensione!» scherza Nino Frassica. L’attore parla della serie come di «un prodotto grazie al quale pensi che esistano anche persone perbene. Se, quando guardi il telegiornale chiuderesti le porte, “Don Matteo” ti fa venire voglia di aprirle».