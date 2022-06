Silvia D’Amico è Anna Nicastro in “L’Ora, inchiostro contro piombo”

Determinata, ambiziosa e irremovibile nei suoi principi: è il ritratto della moglie di Antonio (Claudio Santamaria) Antonella Silvestri







Determinata, ambiziosa e irremovibile nei suoi principi: è il ritratto di Anna Nicastro, moglie di Antonio (Claudio Santamaria), il giornalista ispirato alla figura di Vittorio Nisticò, storico direttore de "L’Ora" di Palermo. A interpretarla nella fiction di Canale 5 "L’Ora, inchiostro contro piombo" è Silvia D’Amico, che il pubblico ha già apprezzato in "Squadra Antimafia".

Cosa ha amato di questa figura femminile?

«La discrezione e l’intelligenza. Sa stare accanto al marito mantenendo la propria individualità e integrità, avendo chiari i suoi obiettivi».

All’epoca, non era facile per una donna imporsi nei luoghi di lavoro…

«Lei, per quell’epoca, parliamo degli Anni 50 e 60, ha uno stile inusuale: sofisticata ma eccentrica, caparbia senza essere arrogante».

Il marito però non vuole vederla come una collega ma come futura madre dei suoi figli…

«Mi è piaciuto questo scontro intellettuale tra due persone di un certo spessore».

Anna mette passione in tutto quello che fa. Anche lei?

«Oltre alla passione userei le parole vocazione e missione. Quando mi avvicino al personaggio che interpreto, mi dimentico di me stessa».

Fare l’attore è sempre stato il suo sogno?

«Nel mio nome c’era scritto il mio destino (Silvio D’Amico, ha dato infatti il nome all’Accademia nazionale d’Arte drammatica, ndr). Da bambina, a scuola se non c’erano recite in programma, me le scrivevo da sola».