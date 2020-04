Simona Tabasco e Gianmarco Saurino in “Doc. Nelle tue mani”

09 Aprile 2020 | 9:30 di Enrico Casarini

Simona Tabasco e Gianmarco Saurino affiancano Luca Argentero nella fiction "Doc. Nelle tue mani".

• Pierdante Piccioni è il medico che ha ispirato "Doc. Nelle tue mani"



Simona Tabasco, la dottoressa Elisa Russo

La prima volta che l’abbiamo vista in azione in "Doc. Nelle tue mani", Simona Tabasco, ovvero la dottoressa Elisa Russo, specializzanda senior in Medicina interna, si è presa una piccola strigliata dal suo professore, il burbero Andrea Fanti, il primario del Policlinico Ambrosiano interpretato da Luca Argentero. Questo perché aveva lasciato che una paziente si alzasse dal letto. Lei ha ascoltato senza protestare. E senza prendersela: «Perché Elisa è tosta» racconta l’attrice. «Potrebbe essere la figlia perfetta di Fanti prima dell’amnesia. Lei ha seguito alla lettera i suoi insegnamenti e tiene le distanze con tutti, pazienti e colleghi. Vedremo se cambierà…».

Simona, nei "Bastardi di Pizzofalcone" era la tostissima agente Alex. Un’altra donna forte…

«Alex ed Elisa non sono molto simili, perché io oggi non sono più la Simona che ha interpretato Alex. Però vorrei essere io una donna forte nella realtà».

In questi giorni molti specializzandi lavorano “in prima linea”. Si sente un po’ coinvolta?

«Prima di girare Doc abbiamo trascorso un periodo al Policlinico Gemelli di Roma per capire meglio i nostri ruoli. Ero già rimasta colpita dal coraggio e dalla concretezza dei medici specializzandi».

Elisa ha più fiducia nel Fanti “vecchio” o in quello “nuovo”?

«Nel “vecchio”, lo vedrebbe più simile a lei. Forse anch’io lo sceglierei: la schiettezza è una delle cose che apprezzo di più».



Gianmarco Saurino, il dottor Lorenzo Lazzarini

Dieci anni di lavoro insieme e un giorno vedi crollare il mondo del tuo “capo”. Il primario Andrea Fanti, l’uomo che ti ha dato fiducia, non è più lui… Tra le storie che animano "Doc. Nelle tue mani" c’è anche quella del giovane dottor Lorenzo Lazzarini. Nel suo camice c’è Gianmarco Saurino, che abbiamo conosciuto in serie come "Che Dio ci aiuti" e "Non dirlo al mio capo".

Gianmarco, come reagisce il dottor Lazzarini al cambiamento di Fanti?

«È davvero sconvolto. Lui è un medico in gamba, ma come uomo ha tante paure e insicurezze. E un segreto molto privato che sarà un tema forte delle puntate che vedremo in autunno (causa coronavirus, la serie non è stata completata e quindi va in onda in due parti, ndr)».

In Doc vediamo tanto lavoro in corsia, ma anche l’attenzione per la vita privata dei personaggi è forte…

«Si racconta la professione del medico nella sua interezza, quindi non si nasconde il fatto che sotto il camice c’è sempre un essere umano. Fare il medico è, sì, una vocazione, ma non manca la paura… Però la vocazione è più forte della paura, e questo rende il medico un eroe vero e non un supereroe da fumetto».

Lei ha conosciuto Pierdante Piccioni, il medico che ha ispirato Doc?

«La storia della sua perdita di memoria è sconvolgente. Gli ho parlato e ho capito quanto oggi si dedichi agli altri. Ti ascolta con orecchie, occhi, cuore e cervello, e così capisci cos’è un vero medico: una persona che cerca di comprenderti meglio, per curarti meglio».