Simone Liberati è Enrico in “Chiamami ancora amore”

Nella fiction di Raiuno è un marito in difficoltà di una moglie (Greta Scarano) che di lui non vuole più saperne Tiziana Lupi







Nella serie tv di Sky "Petra" era l’ex marito di una tostissima Paola Cortellesi. Ora in "Chiamami ancora amore", in onda il lunedì su Raiuno, è Enrico, ancora un marito in difficoltà di una moglie (Greta Scarano) che di lui non vuole più saperne. Simone Liberati ci ride su: «Per fortuna nella vita non ho incontrato solo donne così! Anche se, in realtà, nelle relazioni, più che il carattere guardo le affinità».

Come nasce la passione per la recitazione?

«Ce l’ho fin da quando ero bambino. I miei genitori collezionavano videocassette e io andavo a rubacchiarle. I miei film preferiti erano "Jurassic Park" e "La storia infinita". Allora, però, non pensavo di recitare, il sogno era fare il regista».

Cosa le ha fatto cambiare idea?

«A 18 anni ho iniziato a frequentare un corso di teatro a Ciampino, Roma, dove abito, e ho capito che per raccontare storie, come volevo fare, mi era più congeniale lo strumento della recitazione».

Mentre va in onda "Chiamami ancora amore", lei è già su un altro set.

«Sto girando "A casa tutti bene", la serie di Gabriele Muccino tratta dal suo film. Le riprese dovrebbero finire in estate. Poi mi prenderò un po’ di vacanze e potrò dedicarmi al mio sport preferito: le escursioni nei boschi. Non è propriamente uno sport ma è quello che amo. Non sono il tipo da palestra, gli urli lanciati mentre si sollevano i pesi non fanno per me!».

Quali sono le mete preferite per le sue escursioni?

«Ho la fortuna di vivere vicino ai Castelli Romani, lì non ho che l’imbarazzo della scelta».