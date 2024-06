“Sissi”, la terza stagione. Bellissima e ribelle, ecco chi era veramente

Su Canale 5 la fiction a lei dedicata. Scopriamo di più su questa figura straordinaria Paolo Fiorelli







A più di un secolo dalla morte, la figura di “Sissi”, ovvero Elisabetta Amalia Eugenia di Wittelsbach, imperatrice d’Austria, non finisce mai di affascinare. Lo dimostra il successo della fiction con Dominique Devenport che ora arriva alla terza stagione: sei puntate che andranno in onda su Canale 5 in due serate, l’11 e il 13 giugno. Per prepararci a questa “scorpacciata storica” ripercorriamo fatti e curiosità che hanno reso Sissi un personaggio davvero unico.

Rampolla nobile

Elisabetta nacque il 24 dicembre 1837 a Monaco di Baviera da una famiglia di altissimo rango: suo zio Ludovico era il re della Baviera e lei aveva diritto di farsi chiamare “Altezza reale”.

Sposa bambina

Per rafforzare il legame tra l’Impero austriaco e la Baviera, Francesco Giuseppe era inizialmente destinato a impalmare la sorella maggiore di Sissi, Elena. Invece preferì Elisabetta e la sposò il 24 aprile 1854, quando lei aveva solo 16 anni.

Il soprannome

Non c’è accordo su come nacque il soprannome, anche se si sa che il padre chiamava Elisabetta “Lisi”. Ma nel 1955 “Sissi” si impose in tutto il mondo con l’uscita del film “La principessa Sissi”, che ebbe un successo straordinario (e due seguiti).

Inquieta e tormentata

Elisabetta non sopportava il rigido protocollo della corte di Vienna, che mortificava la sua libertà e le sue inclinazioni artistiche. E pur regnando su tutti, si considerava una prigioniera. In questo ha anticipato di un secolo una celebre “principessa triste”: Lady Diana.

Il tatuaggio

A conferma del suo spirito anticonformista, in un viaggio in Grecia Sissi si fece addirittura tatuare un’ancora sulla spalla, che appare anche sulla sua statua al museo delle cere di Vienna. Il fatto rimase sempre segreto e fu scoperto soltanto dopo la sua morte e la seguente autopsia.

Amatissima

Fu una vera icona di stile del suo tempo: i suoi ritratti influenzavano le tendenze della moda in Europa. Conosciuta per la sua bellezza, dedicava ogni giorno diverse ore alla cura del suo aspetto.

I capelli

I suoi capelli, lunghi fino ai piedi, richiedevano tre ore di pettinatura quotidiana. Sissi amava frizionarli con impacchi di uova e cognac. La storica tedesca Brigitte Hamann scrive: «Erano così pesanti da far venire a volte il mal di testa a Elisabetta. In questi casi lei restava seduta al mattino nel suo appartamento, con i capelli trattenuti in alto da nastri».

La silhouette

Per mantenere i fianchi snelli, prima di dormire Sissi li avvolgeva in panni bagnati. Faceva regolarmente immersioni nell’olio d’oliva per conservare la pelle morbida e la meticolosa allacciatura del bustino (strettissimo) poteva durare fino a un’ora.

La ginnastica

Sissi era ossessionata dalla forma fisica. Nel palazzo imperiale di Vienna aveva fatto allestire una palestra per tenersi in forma con la ginnastica.

Le passeggiate

Come ulteriore esercizio, Sissi prese l’abitudine di fare camminate sempre più lunghe, tanto che le dame di compagnia si lamentavano e a volte erano costrette a seguirla in carrozza, perché esauste.

La malattia

Dopo la sconfitta dell’Austria contro Piemonte e Francia e la perdita della Lombardia (Seconda guerra di indipendenza, 1859), l’atmosfera a Vienna si fece sempre più tesa e la salute di Sissi peggiorò, tanto che ebbe bisogno di curarsi in Portogallo. Ma ogni volta che si allontanava dalla corte sembrava migliorare, il che ha spinto gli storici a ipotizzare che soffrisse di una anoressia nervosa che sfogava in diete esasperate e debilitanti. Il suo peso forma (si fa per dire) era di 50 chili, di cui cinque solo di capelli.

I viaggi

Per sfuggire all’inquietudine Sissi viaggiò continuamente in Europa, con poco seguito e senza il consorte, cosa assai inusuale, lasciando tante tracce del suo passaggio. A Corfù, in Grecia, fece costruire l’Achilleion, sontuoso palazzo neoclassico in onore dell’eroe omerico; a Cap Martin, in Francia, nella Villa Cyrnos era spesso ospite assieme alla regina Vittoria del Regno Unito, tanto che il luogo fu soprannominato “Il Capo delle Imperatrici”.

Poetessa

Con lo pseudonimo di Titania, Sissi scriveva poesie che esprimevano il suo desiderio di libertà. Un esempio? “Un gabbiano di Nessundove io sono / nessun lido considero mia patria / nessun luogo, nessun posto a sé mi lega; / è di onda in onda invece che io volo”.

Abiti scuri

Nel 1889, in circostanze misteriose, il figlio Rodolfo si suicidò assieme alla sua amante. Sissi fu devastata dal dolore e da allora indossò per il resto della vita abiti scuri in segno di lutto.

Cani e cavalli

Abile cavallerizza, Sissi aveva anche una passione per i cani che però, contro l’etichetta, sceglieva di grande taglia. Il suo preferito era un enorme levriero irlandese: Houseguard.

Le ultime parole

Fu assassinata a Ginevra, in Svizzera, il 10 settembre 1898, dall’anarchico italiano Luigi Lucheni, che la uccise colpendola al petto con una lima. Le sue ultime parole furono: «Cosa mi è successo?».

Le lettere dei bambini

Sissi riposa a fianco del consorte nella cripta imperiale a Vienna: qui sono esposte le letterine che ancora oggi le mandano i bambini.