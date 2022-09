“Sopravvissuti”: trama, cast e personaggi

Barbora Bobulova è Giulia Morena: Giulia è un’attrice di successo, con una vita apparentemente felice. Parte per la traversata con l’Arianna con il marito Frank e il figlio Nino, lasciando a Genova Titti, la sorella scapestrata, e uno stormo di fotografi. Però in barca scoprirà che ci sono altre cose che non vanno nella sua vita: Frank non è un marito perfetto, anzi. Vorrebbe andare via, lasciare la barca, ma poi arriva la tempesta e tutto cambia per sempre.

Florian Fitz è Frank Berger: Architetto di prestigio, padre attento, decide di partire con l’Arianna in accordo con la moglie Giulia, per aiutare Nino in un momento di difficoltà. Frank però ha un segreto che viene fuori appena partiti da Genova. Ma Frank non sa ancora quanto sarà alto il prezzo da pagare per i suoi peccati.